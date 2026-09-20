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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीभारत से चीन के लिए उड़ेगी फ्लाइट, 6 साल बाद दिल्ली-गुआंगझोऊ एयर रूट बहाल

भारत से चीन के लिए उड़ेगी फ्लाइट, 6 साल बाद दिल्ली-गुआंगझोऊ एयर रूट बहाल

करीब छह साल बाद भारत-चीन के बीच सीधी हवाई सेवा बहाल होने जा रही है. चीन साउथर्न एयरलाइंस 21 सितंबर 2026 से दिल्ली-गुआंगझोऊ उड़ान शुरू करेगी. 2020 में कोरोना के दौरान सेवा बंद हुई थी.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 20 Sep 2026 10:35 PM (IST)
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भारत और चीन के बीच हवाई संपर्क को लेकर बड़ी खबर है. चीन की एयरलाइन कंपनी चीन साउथर्न एयरलाइंस करीब छह साल बाद दिल्ली और गुआंगझोऊ के बीच सीधी उड़ान सेवा फिर शुरू कर रही है. एयरलाइन की यह सेवा 21 सितंबर 2026 से शुरू होने वाली है.

कोरोना महामारी के दौरान साल 2020 में भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें बंद हो गई थीं. इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और लद्दाख सीमा विवाद के कारण भी हवाई संपर्क लंबे समय तक सामान्य नहीं हो सका.

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दिल्ली से रात 8:20 बजे उड़ान

उपलब्ध फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक चीन साउथर्न की CZ360 फ्लाइट दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रात 8:20 बजे गुआंगझोऊ के लिए रवाना होगी. फ्लाइट के गुआंगझोऊ पहुंचने का निर्धारित समय अगली सुबह 4:15 बजे है.

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फ्लाइट में बोइंग 737-8 (7M8) विमान का इस्तेमाल किया जाएगा. फ्लाइट ट्रैकिंग शेड्यूल में भी CZ360 को 21 सितंबर के लिए दिल्ली से गुआंगझोऊ जाने वाली निर्धारित उड़ान के तौर पर दिखाया गया है.

गुआंगझोऊ से दिल्ली भी सीधी उड़ान

इस सेवा में गुआंगझोऊ से दिल्ली आने वाली उड़ान को CZ359 और दिल्ली से गुआंगझोऊ जाने वाली उड़ान को CZ360 के तौर पर संचालित किया जाएगा 

हालांकि उड़ानों की साप्ताहिक संख्या को लेकर अलग-अलग जानकारी सामने आई है. कुछ china से मिली रिपोर्टों में शुरुआत से रोजाना उड़ान की बात कही गई है जबकि कुछ में शुरुआती दिनों में सप्ताह में पांच उड़ानें और बाद में रोजाना सेवा शुरू करने की जानकारी दी गई है. 

चीन की तीसरी बड़ी एयरलाइन की भारत वापसी

  • चीन साउथर्न से पहले चीन ईस्टर्न एयरलाइंस और एयर चाइना भी भारत के लिए सीधी उड़ानें दोबारा शुरू कर चुकी हैं.
  • चीन ईस्टर्न शंघाई-दिल्ली रूट पर सेवा शुरू कर चुकी है, जबकि एयर चाइना ने अप्रैल 2026 में बीजिंग-दिल्ली फ्लाइट बहाल की थी.
  • अब चीन साउथर्न की वापसी के साथ चीन की तीन बड़ी एयरलाइंस भारत के साथ दोबारा सीधा हवाई संपर्क स्थापित कर रही हैं.

छह साल बाद फिर जुड़ेंगे दिल्ली और गुआंगझोऊ

चीन साउथर्न की सीधी उड़ान शुरू होने से दिल्ली और गुआंगझोऊ के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को एक और सीधा विकल्प मिलेगा. कोरोना के बाद करीब छह साल तक बंद रहा यह एयर रूट अब दोबारा खुल रहा है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और चीन के बीच हवाई संपर्क समेत कई स्तरों पर संपर्क धीरे-धीरे बहाल हो रहा है.

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About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 20 Sep 2026 10:32 PM (IST)
Tags :
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