दिसंबर में इन राज्यों से जाने वाली कई ट्रेनें कैंसिल, जानें किस दिन नहीं चलेगी कौन-सी ट्रेन?

December Train Cancelled: दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ट्रेन से सफर करने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए यह खबर जरूरी है. रेलवे ने कुछ राज्यों से होकर गुजरने वाले अहम रूट पर बड़े तकनीकी अपग्रेडेशन का काम शुरू करने का फैसला लिया है. यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और भविष्य में ट्रेन संचालन को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है. इसी वजह से 26 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 के बीच इस रूट पर चलने वाली कई पैसेंजर और मेमू ट्रेनें रूप से कैंसिल रहेंगी.

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत नागपुर रेल मंडल के डोंगरगढ़ सेक्शन में नॉन इंटरलॉकिंग अपग्रेडेशन किया जाएगा. जिसके चलते करीब 21 ट्रेनें प्रभावित होंगी. रेलवे ने यात्रियों से सफर से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर चेक करने की सलाह दी है. जिससे आखिरी समय में परेशानी से बचा जा सके.

इस वजह से कैंसिल हुईं ट्रेनें

रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और बेहतर सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस रूट पर बड़े स्तर पर अपग्रेडेशन का काम शुरू किया है. इसी तकनीकी कार्य के चलते 26 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 के बीच करीब 21 पैसेंजर और मेमू ट्रेनें प्रभावित रहेंगी, जिन्हें अस्थायी रूप से कैंसिल किया गया है.

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के डोंगरगढ़ सेक्शन में नॉन इंटरलॉकिंग अपग्रेडेशन किया जा रहा है. इस दौरान एक्सट्रा लूप लाइन को अप लाइन से जोड़ा जाएगा और सिग्नलिंग सिस्टम को आधुनिक बनाया जाएगा. रेलवे का कहना है कि यह काम भविष्य में ट्रेनों के संचालन को ज्यादा सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए जरूरी है.

26 और 27 दिसंबर को कैंसिल ट्रेनें

ट्रेन नंबर 68861 गोंदिया से झारसुगुड़ा मेमू 26 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68741 दुर्ग से गोंदिया मेमू 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68743 गोंदिया से नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68744 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी से गोंदिया मेमू 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68742 गोंदिया से दुर्ग मेमू 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68709 रायपुर से डोंगरगढ़ मेमू 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68729 रायपुर से डोंगरगढ़ मेमू 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68862 झारसुगुड़ा से गोंदिया मेमू 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 58205 रायपुर से इतवारी पैसेंजर 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68721 रायपुर से डोंगरगढ़ मेमू 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68723 डोंगरगढ़ से गोंदिया मेमू 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

28 और 29 दिसंबर को यह ट्रेनें कैंसिल

ट्रेन नंबर 68711 डोंगरगढ़–रायपुर मेमू 28 दिसंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 68713 गोंदिया–इतवारी मेमू 28 दिसंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 68714 इतवारी–बालाघाट मेमू 28 दिसंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 68715 बालाघाट–इतवारी मेमू 28 दिसंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 68716 इतवारी–गोंदिया मेमू 28 दिसंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 68712 गोंदिया–डोंगरगढ़ मेमू 28 दिसंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 68730 डोंगरगढ़–रायपुर मेमू 28 दिसंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 58206 इतवारी–रायपुर पैसेंजर 28 दिसंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 68724 गोंदिया–रायपुर मेमू 28 दिसंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 68710 डोंगरगढ़–रायपुर मेमू 29 दिसंबर को कैंसिल.

