Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चालान सूचना रजिस्टर्ड मोबाइल पर, भुगतान समय पर करें।

अगर आपका अक्सर नेशनल हाईवे से आना-जाना लगा रहता है तो आप भी फास्टैग का इस्तेमाल करते होंगे, ताकि टोल प्लाजा पर भुगतान करने के लिए आसानी हो. ऐसे में चेन्नई-तिरुचि नेशनल हाईवे पर स्थित परानूर टोल प्लाजा पर 40 दिन में 3 लाख से ज्यादा ई-चालान काटे गए हैं.

अहम बात ये है कि इस टोल प्लाजा पर मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLFF सिस्टम लागू हो रखा है. ऐसे में हो सकता है कि काफी लोग MLFF सिस्टम के बारे में न जानते हो कि आखिर ये सिस्टम क्या है और इससे क्या फायदा होता है.

MLFF सिस्टम क्या है?

MLFF यानी मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम टोल टैक्स वसूलने की एक ऑटोमेटेड तकनीक है. इसकी मदद से गाड़ियों को टोल प्लाजा पर भुगतान करने के लिए रुकना नहीं पड़ता है. इस सिस्टम के जरिए वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि गाड़ी पर लगे फास्टैग और नंबर प्लैट की मदद से टोल का भुगतान किया जाता है.

इससे टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को काफी इंतजार नहीं करना पड़ता और साथ ही ट्रैफिक जाम भी नहीं होता है. ऐसे में परानूर टोल प्लाजा पर भी मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम लागू था, लेकिन इसके बाद भी सिर्फ 40 दिन में 3.27 लाख से ज्यादा ई-चालान जारी किए गए हैं.

मोबाइल पर मिलेगी चालान की जानकारी

NHAI के मुताबिक, वाहन के चालान से जुड़ी जानकारी वाहन चालक को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलेगी. चालान जारी होने के बाद समय पर उसका भुगतान करना जरूरी है. अगर किसी को लगता है कि उसका चालान गलत कटा है तो ऐसी स्थिति में ई-चालान पोर्टल पर शिकायत की जा सकती है.

40 दिन में कितने वाहनों के चालान कटे?

1 अक्टूबर से 9 नवंबर बीच कुल 24.69 लाख गाड़ी परानूर टोल प्लाजा से गुजरी.

इनमें से 20.83 लाख गाड़ियों ने वैध फास्टैग से टोल का भुगतान किया.

साथ ही लगभग 3.85 लाख गाड़ियों में टोल के नियमों में गड़बड़ी पाई गई.

इसके अलावा कुल 3,27,927 ई-चालान जारी किए गए.

कितने लोगों ने भरा चालान?

बड़ी बात ये है कि जारी किए गए 3,27,927 ई-चालान में से केवल 68,226 चालान का ही भुगतान किया गया है. जिससे NHAI को 1.38 करोड़ रुपये की वसूली हुई.

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