भारत के बाहर जाती हैं ये ट्रेनें, कभी किया है इनमें सफर, क्यों 2 साल से थमे हैं इनके पहिए?
Indian Railway: भारतीय रेलवे बहुत बड़ा और व्यस्त रेल सिस्टम है, जिसमें रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत से एक ऐसी ट्रेन भी रही है, जो दूसरे देश तक ले जाती है?
Indian Railway: भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है, जिसमें रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं. अगर हम हर दिन की बात करें तो करीब 14 हजार ट्रेनें चलती हैं और लगभग 2.80 करोड़ यात्री सफर करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत से एक ऐसी ट्रेन सेवा भी रही है, जो आपको देश की सीमाओं के पार दूसरे देश तक ले जाती है?
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली अटारी सीमा की ट्रेन ही एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय ट्रेन है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है. भारत से बांग्लादेश के बीच भी कई यात्री ट्रेनें चलाई जाती रही हैं, जो दोनों देशों को रेल मार्ग से जोड़ती हैं. हालांकि, फिलहाल इन सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है.
भारत-बांग्लादेश को जोड़ती है ये ट्रेन
बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे प्रसिद्ध ट्रेन मैत्री एक्सप्रेस है, जो कोलकाता से ढाका के बीच चलती थी. करीब 380 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इस ट्रेन को अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगभग 8 से 9 घंटे का समय लगता था. इस ट्रेन के सभी डिब्बों में AC लगी होती थी. जिसमें एसी फर्स्ट क्लास और चेयर कार जैसी सुविधाएं उपलब्ध थीं. इस सेवा की शुरुआत साल 2008 में हुई थी, लेकिन अगस्त 2024 से इसे अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया.
मैत्री एक्सप्रेस के अलावा, दो और ट्रेनें भी भारत और बांग्लादेश के बीच चलती थीं. इनमें बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस शामिल हैं. बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से खुलना के बीच चलती थी और लगभग 172 किलोमीटर की दूरी 4 से 5 घंटे में पूरी करती थी. इस ट्रेन की शुरुआत साल 2017 में हुई थी. वहीं, मिताली एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका कैंटोनमेंट तक जाती थी, जो करीब 513 किलोमीटर का सफर 9 से 10 घंटे में तय करती थी. इस सेवा की शुरुआत साल 2022 में हुई थी.
मालगाड़ियों का संचालन फिर से शुरू
हालांकि, साल 2024 में भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक हालात और संबंधों में आई कड़वाहट के चलते इन सभी यात्री ट्रेनों को बंद कर दिया गया. लेकिन अब स्थिति धीरे-धीरे बदलती नजर आ रही है. बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं. पहले मालगाड़ियों का संचालन फिर से शुरू किया गया है और अब यात्री ट्रेनों को बहाल करने पर भी चर्चा चल रही है.
खासतौर पर मिताली एक्सप्रेस को जल्द दोबारा शुरू करने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि यह ट्रेन दोनों देशों के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है और बड़ी संख्या में यात्री इसका उपयोग करते थे. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के बीच रेल सेवाएं एक बार फिर पटरी पर लौट सकती हैं.
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Source: IOCL