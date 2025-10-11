महिला ने सिर पर लपेटा सांप और लगी खाना खाने! लोग बोले दरिंदा है निगल जाएगा- वीडियो वायरल
सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इंसान आखिर कर क्या रहा है. कभी कोई शख्स सांपों के साथ खेलता नजर आता है तो कभी कोई जानवरों से दोस्ती का अनोखा नमूना पेश करता है. अब एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है जिसमें एक महिला किचन में बैठकर आराम से खाना खा रही है, लेकिन उसके सिर पर कुछ ऐसा है जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी रह गईं. दरअसल, महिला ने अपने सिर पर एक खतरनाक अजगर (python) को गमछे की तरह लपेट रखा है.
अजगर को सिर पर लपेटकर खाना खाती दिखी महिला
वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला अपने किचन में बैठी है. सामने थाली में खाना परोसा हुआ है और वह बड़ी शांति से खाना खा रही है. लेकिन उसके सिर पर एक विशाल अजगर कुंडली मारकर लिपटा हुआ है. वह बार-बार अपनी गर्दन हिला रही है, अजगर भी कभी-कभी हल्का सा सिर उठाता है, लेकिन महिला के चेहरे पर जरा भी डर नहीं दिखता. ऐसा लगता है जैसे वो सांप नहीं बल्कि कोई बालों का बैंड हो. लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हो रही है कि महिला को न तो डर है, न ही उसे कोई असहजता महसूस हो रही है. वह मजे से खाना खा रही है, मानो अजगर उसका पालतू हो. कई लोग इस वीडियो को देखकर यह भी कह रहे हैं कि हो सकता है यह अजगर किसी पालतू प्रजाति का हो जिसे महिला ने अपने घर में पाला हो.
यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट...
वीडियो को remygumbs नाम के इंस्टाग्राम के अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बहन तू अपना लंच कर रही है और वो अपने लंच की तैयारी में लग जाए. एक और यूजर ने लिखा...ये लड़की नहीं नागिन है, बड़े खतरनाक लोग हैं भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बहन जानवर है अगर अपनी वाली पर आ गया तो आखिरी लंच साबित होगा.
