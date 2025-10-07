Video: मौत को छूकर वापस आया! ट्रक से टक्कर के बाद बाल-बाल कुचलने से बचा शख्स, वीडियो वायरल

Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से एक हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक राइडर सीमेंट मिक्स लॉरी (बड़ी गाड़ी) को ओवरटेक करने की कोशिश करता है. लेकिन ओवरटेक करते समय वह संतुलन खो बैठता है और लॉरी से टकरा जाता है. टक्कर इतनी जोरदार होती है कि राइडर सड़क पर गिर जाता है.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

गनीमत यह रही कि इस हादसे में राइडर की जान बच गई. उसे कुछ चोटें आई हैं लेकिन स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है. यह पूरी घटना पास की एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि राइडर काफी तेज गति से चल रहा था और बिना सही दूरी बनाए ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था.

हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची

हादसे के बाद वहां मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े. एक अन्य राइडर मौके पर पहुंचा और घायल युवक को उठाकर किनारे ले गया. लोगों ने उसे पानी दिया और उसकी बाइक को भी एक तरफ कर दिया ताकि ट्रैफिक में कोई रुकावट न हो. बताया जा रहा है कि हादसे के कुछ देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची.

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सड़क अक्सर हादसों का केंद्र बन जाती है क्योंकि यहां भारी वाहन और दोपहिया वाहन एक साथ चलते हैं. उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि सड़क पर स्पीड ब्रेकर और चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों.