Man Eating Octopus: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स जिंदा ऑक्टोपस के बच्चे को खा रहा है. आमतौर पर लोग समुद्री भोजन पकाकर खाते हैं, लेकिन इस वीडियो में जिस तरह से शख्स ने जिंदा ऑक्टोपस को निगल लिया, उसने सभी को चौंका दिया. अगर यह वीडियो न होता तो शायद कोई इस बात पर यकीन भी नहीं करता.

बिना झिझक के ऑक्टोपस को शख्स ने खाया

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि शख्स के सामने एक सीप (शेल) रखा हुआ है, जिसमें एक छोटा ऑक्टोपस बैठा है. शख्स सबसे पहले उस सीप में कुछ लिक्विड डालता है. जैसे ही लिक्विड सीप के अंदर जाता है, छोटा ऑक्टोपस हरकत करने लगता है और बाहर निकल आता है. इसके बाद वह शख्स बिना किसी झिझक के ऑक्टोपस को अपने मुंह में डाल लेता है और खाने लगता है.

If this was not a video, you wouldn’t believe



🤯pic.twitter.com/ZxnvQVweca — Kreately.in (@KreatelyMedia) September 20, 2025

वीडियो रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति ने इस पूरे पल को कैद कर लिया. सोशल मीडिया पर जब यह वीडियो सामने आया तो लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कई लोगों को यह कृत्य बेहद विचित्र और डरावना लगा. कुछ लोगों ने इसे ‘क्रूरता’ करार दिया, तो कुछ ने इसे केवल दिखावा बताया. वहीं कुछ ने मजाक में लिखा कि यह व्यक्ति शायद अपनी हिम्मत दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

कई देशों में कच्चा मांस या समुद्री जीव खाने की परंपरा कई जगहों पर देखने को मिलती है, लेकिन जिंदा ऑक्टोपस खाना बहुत ही कम देखने को मिलता है. कई विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा करना न केवल खतरनाक है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जिंदा समुद्री जीव शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है कि क्या इस तरह के कंटेंट को प्रमोट करना सही है या नहीं.