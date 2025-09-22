हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: अपने रिस्क पर देखें ये वीडियो, पहले पिलाया पानी फिर खा लिया जिंदा ऑक्टोपस, लोग बोले- नर्क में सड़ेगा

Video: अपने रिस्क पर देखें ये वीडियो, पहले पिलाया पानी फिर खा लिया जिंदा ऑक्टोपस, लोग बोले- नर्क में सड़ेगा

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शख्स जिंदा ऑक्टोपस का बच्चा खाता दिखा. पहले उसने सीप में लिक्विड डाला, जैसे ही ऑक्टोपस बाहर आया, उसने उसे मुंह में डाल लिया. वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 22 Sep 2025 10:00 AM (IST)

Man Eating Octopus: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स जिंदा ऑक्टोपस के बच्चे को खा रहा है. आमतौर पर लोग समुद्री भोजन पकाकर खाते हैं, लेकिन इस वीडियो में जिस तरह से शख्स ने जिंदा ऑक्टोपस को निगल लिया, उसने सभी को चौंका दिया. अगर यह वीडियो न होता तो शायद कोई इस बात पर यकीन भी नहीं करता.

बिना झिझक के ऑक्टोपस को शख्स ने खाया

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि शख्स के सामने एक सीप (शेल) रखा हुआ है, जिसमें एक छोटा ऑक्टोपस बैठा है. शख्स सबसे पहले उस सीप में कुछ लिक्विड डालता है. जैसे ही लिक्विड सीप के अंदर जाता है, छोटा ऑक्टोपस हरकत करने लगता है और बाहर निकल आता है. इसके बाद वह शख्स बिना किसी झिझक के ऑक्टोपस को अपने मुंह में डाल लेता है और खाने लगता है.

वीडियो रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति ने इस पूरे पल को कैद कर लिया. सोशल मीडिया पर जब यह वीडियो सामने आया तो लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कई लोगों को यह कृत्य बेहद विचित्र और डरावना लगा. कुछ लोगों ने इसे ‘क्रूरता’ करार दिया, तो कुछ ने इसे केवल दिखावा बताया. वहीं कुछ ने मजाक में लिखा कि यह व्यक्ति शायद अपनी हिम्मत दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

कई देशों में कच्चा मांस या समुद्री जीव खाने की परंपरा कई जगहों पर देखने को मिलती है, लेकिन जिंदा ऑक्टोपस खाना बहुत ही कम देखने को मिलता है. कई विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा करना न केवल खतरनाक है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जिंदा समुद्री जीव शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है कि क्या इस तरह के कंटेंट को प्रमोट करना सही है या नहीं.

Published at : 22 Sep 2025 10:00 AM (IST)
Tags :
VIRAL VIDEO Man Eating Octopus
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन ने पाकिस्तान को क्यों दिया झटका? आखिर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-35 को देने से क्यों किया इनकार, सामने आई ये बड़ी वजह 
चीन ने PAK को क्यों दिया झटका? आखिर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-35 को देने से क्यों किया इनकार? सामने आई ये वजह 
बिहार
बिहार चुनाव में उम्मीदवार तय करने के लिए BJP ने बनाया प्लान, दशहरा से पहले होगा यह बड़ा काम
बिहार चुनाव में उम्मीदवार तय करने के लिए BJP ने बनाया प्लान, दशहरा से पहले होगा यह बड़ा काम
इंडिया
जब मांस नहीं खाता था अकबर तो उसके लिए परोसी जाती थी ये शाकाहारी डिश, जानें क्यों थी पसंद
जब मांस नहीं खाता था अकबर तो उसके लिए परोसी जाती थी ये शाकाहारी डिश, जानें क्यों थी पसंद
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कृष-वाणी का सीक्रेट रिश्ता का फैंस के सामने हुआ रीवील
Navratri Non Veg Ban: UP के शामली जिले में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर लगा बैन
GST Reforms पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 99% चीजें 5% Tax Slab में, 12 लाख तक Income Tax Free
जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन ने पाकिस्तान को क्यों दिया झटका? आखिर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-35 को देने से क्यों किया इनकार, सामने आई ये बड़ी वजह 
चीन ने PAK को क्यों दिया झटका? आखिर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-35 को देने से क्यों किया इनकार? सामने आई ये वजह 
बिहार
बिहार चुनाव में उम्मीदवार तय करने के लिए BJP ने बनाया प्लान, दशहरा से पहले होगा यह बड़ा काम
बिहार चुनाव में उम्मीदवार तय करने के लिए BJP ने बनाया प्लान, दशहरा से पहले होगा यह बड़ा काम
इंडिया
जब मांस नहीं खाता था अकबर तो उसके लिए परोसी जाती थी ये शाकाहारी डिश, जानें क्यों थी पसंद
जब मांस नहीं खाता था अकबर तो उसके लिए परोसी जाती थी ये शाकाहारी डिश, जानें क्यों थी पसंद
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
बॉलीवुड
'रंग दे बसंती' की स्टार कास्ट ने क्यों लौटा दी थी अपनी फीस? सोहा अली खान ने बताई चौंकाने वाली वजह
'रंग दे बसंती' की स्टार कास्ट ने क्यों लौटा दी थी अपनी फीस? सोहा अली खान ने बताई चौंकाने वाली वजह
यूटिलिटी
New GST Rates: आज से सस्ती हो गईं खाने-पीने की इतनी सारी चीजें, रेट कम न हो तो कहां करें शिकायत?
आज से सस्ती हो गईं खाने-पीने की इतनी सारी चीजें, रेट कम न हो तो कहां करें शिकायत?
ट्रेंडिंग
शख्स ने आटा छलनी में रोक दिया पानी! यूजर्स ने खोली पोल, बोले बचपन में साइंस क्लास बंक की थी क्या- वीडिया वायरल
शख्स ने आटा छलनी में रोक दिया पानी! यूजर्स ने खोली पोल, बोले बचपन में साइंस क्लास बंक की थी क्या- वीडिया वायरल
लाइफस्टाइल
Gutkha Flavors and Health Risks: गुटखा में किस वजह से आता है फ्लेवर का स्वाद, यह सेहत के लिए कितना होता है खतरनाक?
गुटखा में किस वजह से आता है फ्लेवर का स्वाद, यह सेहत के लिए कितना होता है खतरनाक?
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget