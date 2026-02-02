Video: सड़क पर सुपरमैन बन रहा था बाइकर, सामने आ गया हिरण, फिर जो हुआ देख कांप जाएगी रूह!

Viral Video: सोशल मीडिया पर कब कौन सा वीडियो वायरल हो जाए, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो में एक बाइक सवार सड़क पर बेहद तेज रफ्तार से बाइक चलाता नजर आता है.

बिना अपनी जान की परवाह किए वह लगातार स्पीड बढ़ाता जा रहा था. आसपास के संकेत बोर्ड और सड़क की स्थिति पर ध्यान दिए बिना वह आगे बढ़ रहा था. तभी अचानक उसके सामने एक हिरण आ गया. हिरण को देखकर बाइक सवार का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे जंगल की झाड़ियों में जा गिरा. यह दृश्य बेहद डरावना था और तेज रफ्तार के खतरे को साफ दिखाता है.

अचानक सामने आया हिरण

वीडियो के मुताबिक, बाइक सवार को समय ही नहीं मिला कि वह खुद को संभाल सके. हिरण के अचानक सामने आने से उसका बैलेंस बिगड़ गया और हादसा हो गया. जंगल वाले इलाकों में इस तरह जानवरों का सड़क पर आ जाना आम बात है, लेकिन तेज रफ्तार में प्रतिक्रिया का समय बहुत कम रह जाता है.

सुरक्षा को लेकर दी गई सलाह

इस वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट कर अपने डरावने अनुभव बताए. एक यूजर ने लिखा,“मोटरसाइकिल चलाने का मज़ा समझ आता है, लेकिन गति धीमी रखनी चाहिए. किसी की मौत हिरण से टकराने के कारण हो जाए, यह बहुत दुखद होगा क्योंकि बचने का समय ही नहीं मिलता.” एक दूसरे यूजर ने कहा, ““लगभग 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाते समय एक टर्की गिद्ध मेरे चेहरे पर आ गिरा. हेलमेट था फिर भी सिर पर जोर की चोट लगी और पक्षी मर गया.”

एक अन्य यूजर ने लिखा, "क्रिसमस की सुबह, जब मैं उत्तरी कैरोलिना में आधी रात की प्रार्थना सभा से घर लौट रहा था, तब मेरे साथ भी लगभग ऐसा ही हुआ था. आखिरी क्षण में मैं बाल-बाल बचा और शायद हिरण से टकराने से बाल-बाल बचा, जो कि एक खूबसूरत जानवर था."