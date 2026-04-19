सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हंसी भी आती है और हैरानी भी होती है. मामला इतना फिल्मी है कि लोग कह रहे हैं “ये रियल लाइफ है या कॉमेडी सीन?”. एक ट्रेन में iPhone चोरी होने की खबर फैलती है और देखते ही देखते पब्लिक खुद जज बनकर एक लड़के को पकड़ लेती है. वजह? बस उसका हुलिया उन्हें चोर जैसा लगा और उसके पास iPhone भी था. फिर क्या था, बिना कुछ सोचे समझे भीड़ ने उस लड़के की जमकर धुलाई कर दी. लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सच्चाई सामने आती है और पूरा सीन उल्टा पड़ जाता है.

हुलिया देखकर बना दिया चोर

वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन में अफरा-तफरी का माहौल है. किसी यात्री का iPhone चोरी होने की बात सामने आती है और पब्लिक तुरंत शक के आधार पर एक लड़के को पकड़ लेती है. लड़के के पास iPhone देखकर लोगों को पूरा यकीन हो जाता है कि यही चोर है. फिर बिना किसी जांच के लोग उसे पीटना शुरू कर देते हैं. भीड़ का गुस्सा ऐसा था कि किसी ने उसकी बात तक सुनना जरूरी नहीं समझा.

View this post on Instagram A post shared by video creator (@edit__.45)

सच सामने आते ही सब सन्न

लेकिन कुछ ही देर बाद पूरा मामला पलट जाता है. लड़का बार-बार कहता है कि iPhone उसका खुद का है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होता. आखिरकार वह अपना फोन अनलॉक करके दिखाता है. जैसे ही फोन खुलता है और स्क्रीन पर उसका खुद का वॉलपेपर नजर आता है, भीड़ एकदम चुप हो जाती है. लोगों को समझ आ जाता है कि उन्होंने एक बेगुनाह को सिर्फ शक के आधार पर पीट दिया.

माफी मांगती दिखी पब्लिक, वीडियो वायरल

सच्चाई सामने आते ही पब्लिक का रुख बदल जाता है. जो लोग कुछ देर पहले उसे मार रहे थे, वही अब उससे माफी मांगते नजर आते हैं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कई यूजर्स कह रहे हैं, “भाई अब शक्ल देखकर भी फोन तय होगा क्या?”, तो कुछ ने लिखा, “iPhone है तो अमीर ही होगा, ये सोच गलत पड़ गई”.

यह भी पढ़ें: Viral Video: झप्पर में घुस गया था जहरीला दानव, लड़के ने डेयरिंग दिखा नंगे हाथ से ही पकड़ लिया

यूजर्स बोले- ‘चेहरा iPhone से मैच नहीं हुआ’

इस पूरे मामले पर यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “अब तो फोन खरीदने से पहले चेहरा भी अपग्रेड करना पड़ेगा”, वहीं दूसरे ने कहा, “ये देश में जजमेंट बहुत जल्दी हो जाता है”. हालांकि कुछ लोग इसे गंभीर मुद्दा भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भीड़ को बिना सबूत किसी पर हाथ उठाने का हक नहीं है. वीडियो को edit__.45 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

यह भी पढ़ें: Kota Viral Video : लड़के ने सुतली बम जला मगरमच्छों पर फेंका! धमाका सुन तिलमिला गए पानी के दरिंदे, वीडियो वायरल