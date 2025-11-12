(Source: Poll of Polls)
Video: यमराज मेरा यार! कोबरा सांप के मुंह को होठों में दबाया, फिर पकड़ बोरे में डाला, वीडियो वायरल
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति सांप को पकड़कर मुंह मे दबा लेता है. व्यक्ति के इस कारनामे को देखने के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ लग जाती है. देखें वीडियो.
Social Media Viral Video: सांप का नाम आते ही लोगों की रूह कांप जाती है. इंटरनेट पर कुछ ऐसे अजीबोग़रीब लोगों के वीडियोज वायरल होते हैं, जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है. कुछ लोग सांप को पकड़ते नजर आते हैं तो कुछ सांप को किस करते दिखाई देते हैं, लेकिन वायरल हो रहे इस वीडियो ने तो सभी को हिलाकर रख दिया है. इस वीडियो में एक व्यक्ति सांप को अपने मुंह में दबा लेता है, जो न सिर्फ दिखने में खतरनाक है बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है.
सांप को मुंह में दबाकर हीरो बना व्यक्ति
वीडियो की शुरुआत में देखा गया कि एक व्यक्ति सांप को पकड़ने की कोशिश करता है और साथ ही सांप भी व्यक्ति पर हमला करने की कोशिश में रहता है. ये दृश्य काफी खतरनाक नजर आ रहा है, लेकिन अचानक ही व्यक्ति कुछ ऐसा करता है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं.
भाई का यमराज जी के साथ उठना बैठना है...।😂 pic.twitter.com/PxyGra8hh3— Shagufta khan (@Digital_khan01) November 11, 2025
अगले ही पल व्यक्ति सांप को मुंह से पकड़ लेता है. मानो जैसे वह सांप को किस कर रहा हो. आगे वीडियो में देखा गया है कि व्यक्ति सांप को मुंह में दबाकर खड़ा हो जाता है. सांप अपने आपको छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन व्यक्ति की हिम्मत तो देखो सांप को मुंह में दबाकर खड़ा है.
वीडियो पर यूजर्स ने लिए मजे
सांप काफी जहरीला और खतरनाक नजर आ रहा है. आसपास काफी सारे लोगों की भीड़ लग जाती है. सभी व्यक्ति की इस हरकत को देखने लगते हैं और कुछ तो मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करने लगते हैं. इस भयावह वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के मजेदार कमेंट्स सामने आने लगे.
कुछ लोगों ने कहा कि शायद यमराज के साथ उठना बैठना है, वहीं कुछ ने कहा कि सांप भी व्यक्ति से डर गया होगा. कुछ लोगों ने कहा कि सांप व्यक्ति का पालतू है. एक यूजर ने लिखा कि सांप के साथ किस कर रहा है. साथ ही कुछ ने कहा कि पिछले जन्म में सांप होगा.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL