Video: ट्रक से टकराई फुल स्पीड थार, उड़े परखच्चे, सामने आया खौफनाक हादसे का वीडियो
Road Accident Video: सोशल मीडिया पर सड़क हादसे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार थार फिसलन भरी सड़क पर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई. टक्कर में थार के परखच्चे उड़ गए. देखें वायरल वीडियो.
Road Accident Viral Video: सोशल मीडिया पर एक दर्दनाक सड़क हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक थार की टक्कर ट्रक से हो जाती है, जिससे जोरदार धमाका हुआ और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए.
टक्कर से थार का अगला हिस्सा हुआ चकनाचूर
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक थार तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ रही थी, तभी सामने से एक बड़ा ट्रक आ रहा था. बारिश की वजह से सड़क फिसलन भरी थी और शायद इसी वजह से ड्राइवर का थार पर नियंत्रण बिगड़ गया. अचानक ही थार सीधा ट्रक से जा टकराई.
Reduce speed on wet roads !!@motordave2 pic.twitter.com/YBHpz9TgDW— DriveSmart🛡️ (@DriveSmart_IN) October 28, 2025
यह पूरा हादसा पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टक्कर के बाद थार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया. ट्रक का भी सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ. हादसा इतना भयानक था कि आसपास मौजूद लोग कुछ देर तक समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है.
घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल
घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत जाकर घायलों को बाहर निकालने की कोशिश की और पुलिस को सूचना दी. कुछ ही देर में पुलिस और एंबुलेंस वहां पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया. बताया जा रहा है कि हादसे में सवार लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है.
वीडियो देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स ने लिखा, रफ्तार का जुनून हमेशा जानलेवा साबित होता है. वहीं कुछ ने कहा, बारिश में गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बहुत जरूरी है.
