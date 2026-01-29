हिमाचल प्रदेश से सामने आया एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हिमाचल पुलिस को सैल्यूट कर रहे हैं. दरअसल, हिमाचल में बर्फबारी देखने के लिए निकला एक शख्स अचानक ऐसी मुश्किल में फंस गया कि उसकी जान पर बन आई. बारिश और स्नो फॉल के कारण वह अकेला टेंट में फंस गया और बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन हो गया. ऐसे में जब हिमाचल पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने इंसानियत और बहादुरी की मिसाल पेश करते हुए उसकी जान बचाई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी हिमाचल पुलिस की खूब तारीफ हो रही है.



पुलिस ने पीठ पर बैठा कर बचाई युवक की जान



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @iNikhilsaini नाम के अकाउंट्स से शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि बर्फ से ढके इलाकों में एक युवक टेंट के अंदर फंसा हुआ था. वहीं चारों तरफ घनी बर्फ जमी है, रास्ते पूरी तरह बंद है और साथ ही बर्फ बारी भी लगातार जारी है. मौसम इतना खराब है कि पैदल चलना भी मुश्किल नजर आ रहा है. जैसे ही हिमाचल पुलिस को यह सूचना मिलती है कि एक आदमी स्नोफॉल देखने गया था और टेंट में फंस गया. इसके बाद हिमाचल पुलिस की टीम मौके पर पंहुचती है. हालात देखते हुए पुलिसकर्मी युवक को अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित जगह तक ले जाते हैं. बर्फ में फिसलन और ठंड के बावजूद पुलिसकर्मी पूरी सावधानी से के साथ आदमी को लगभग 2 किलोमीटर तक अपनी पीठ पर लादकर उसका रेस्क्यू करते हैं. इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सोशल मीडिया पर हिमाचल पुलिस की खूब तारीफ हो रही है, लोग हिमाचल पुलिस को सेल्यूट कर रहे हैं.

Salute to @himachalpolice 🙏In heavy snow blizzard they rescued a man living alone in a tent, carried him nearly 2 km on their backs and gave him safe shelter after this was brought to notice by local MLA @AnuradhaRana360 mam . Kudos to everyone

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने किया पुलिस को सलाम



हिमाचल पुलिस का यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तारीफों के बाढ़ आ गई. इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है. इंसानियत, देखभाल, प्यार और जुनून का शानदार उदाहरण हिमाचल पुलिस सबसे अच्छी है. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है, इसलिए हिमाचल पुलिस इंडिया की नंबर वन पुलिस है. वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया हिमाचल पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, हमें हिमाचल पुलिस पर गर्व है. इसके अलावा एक यूजर लिखता है कि हिमाचल पुलिस की वजह से मुझे हिमाचल में पैदा होने पर गर्व महसूस होता है, जय हिंद... जय जवान... वहीं लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है कि यही देश के रियल हीरोज है, हिमाचल पुलिस को सैल्यूट है.

