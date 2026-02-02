Video: रूह कंपा देने वाला हादसा! जल्दबाजी ने छीनी जिंदगी, ट्रक ने बाइक सवार युवकों को कुचला

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: रूह कंपा देने वाला हादसा! जल्दबाजी ने छीनी जिंदगी, ट्रक ने बाइक सवार युवकों को कुचला

Viral Video: राजस्थान के छुरु जिले में चानपुरा छोटा बस स्टैंड के पास एक बाइक सवार युवक ट्रक की तेज गति के कारण रुक गया, लेकिन दूसरा युवक जल्दबाजी में सड़क पार करते हुए सीधे ट्रक से टकराया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 02 Feb 2026 02:21 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बेहद दर्दनाक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर दिल दहल जाता है. यह घटना राजस्थान के छुरु जिले के चानपुरा छोटा बस स्टैंड के पास की बताई जा रही है, जहां एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक गंभीर हादसे का शिकार हो गए.

वीडियो के मुताबिक, एक ट्रक सड़क पर तेज गति से आगे बढ़ रहा था. इसी दौरान एक बाइक सवार ट्रक को देखकर रुक गया, लेकिन पीछे से आ रहा दूसरा बाइक सवार जल्दबाजी में सड़क पार करने की कोशिश करने लगा. जल्दबाजी के चक्कर में वह सीधे ट्रक से जा टकराया और टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार सड़क पर गिर पड़ा. घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित हो गया.

व्यस्त समय में मचा हड़कंप

यह हादसा व्यस्त समय के दौरान हुआ, जिससे सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई. स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर यातायात संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर तक स्थिति काफी तनावपूर्ण रही. फिलहाल दुर्घटना के कारण और घायलों की संख्या को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रहे हैं. वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे इस क्षेत्र में सावधानी से वाहन चलाएं और जल्दबाजी से बचें.

सड़क सुरक्षा पर सवाल 

इस वीडियो पर यूजर्स लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “एक और बाइकर सड़क पार करने के लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन यह बाइकर उसे नहीं देख पाएगा क्योंकि वह घोड़े की आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी चला रहा है, जिससे वह केवल सीधा देख सकता है.” वहीं एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, “बाइकर की गलती है. मैंने भारतीय सड़कों और राजमार्गों पर बहुत सारे मूर्ख देखे हैं, मुझे अब ऐसे पीड़ितों पर जरा भी दया नहीं आती.”

Published at : 02 Feb 2026 02:21 PM (IST)
