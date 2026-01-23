हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: संभल जाएं मां-बाप! सोसाइटी में टॉय स्कूटर चलाते वक्त बच्चे को कार ने कुचला, दर्दनाक मौत

Video: संभल जाएं मां-बाप! सोसाइटी में टॉय स्कूटर चलाते वक्त बच्चे को कार ने कुचला, दर्दनाक मौत

Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक दर्दनाक वीडियो वायरल रहा है, जिसमें सोसाइटी में टॉय स्कूटर पर खेल रहा मासूम बच्चा अचानक सामने से आ रही कार से कुचला जाता है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 23 Jan 2026 07:34 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हाल ही में एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिसने माता-पिता और वाहन चालकों दोनों को झकझोर कर रख दिया है. वीडियो के मुताबिक, एक मासूम बच्चा अपनी सोसाइटी में टॉय स्कूटर चलाते हुए खेल रहा था, तभी अचानक सामने से आ रही एक कार ने बच्चे को कुचल दिया और आगे बढ़कर रुक गई.

वीडियो में दिखाया गया है कि हादसे के तुरंत बाद कार चला रहे व्यक्ति ने बाहर आकर बच्चे को गोद में उठाया और हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी में बैठा दिया. इसी दौरान आसपास मौजूद लोग भी दौड़कर मदद के लिए इकट्ठा हो गए. यह घटना रिहायशी सोसाइटी में हुई, और इसे देखकर सोशल मीडिया पर यूजर्स के रोंगटे खड़े हो गए.

खेलते-खेलते छिन गई मासूम की जान

जानकारी के मुताबिक, हादसे के वक्त बच्चा सोसाइटी परिसर में खेल रहा था, तभी यह हादसा हुआ. टॉय स्कूटर पर बैठकर खेलता बच्चा शायद कार चालक को दिखाई नहीं दिया और कुछ ही पलों में यह खेल एक दर्दनाक हादसे में बदल गया.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

इस दर्दनाक घटना पर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं. एक यूजर ने लिखा, ''बेहद डरावना हादसा है. ये उन मां-बाप को भी देखना चाहिए जो बच्चों के साथ घर-बाहर निकलते हैं और खुद बातचीत में व्यस्त हो जाते हैं.'' एक अन्य यूजर ने कहा, ''रिहायशी इलाकों में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले लोग बेहद ही नीच, दुष्ट और बच्चों की परवाह न करने वाले होते हैं. ऐसे लोगों को जंगल में निर्वासित कर देना चाहिए.''

Published at : 23 Jan 2026 07:34 PM (IST)
Tags :
Trending News VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
विश्व
'2020 में जुल्म और 2026 में ओके', डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड पर पलटे शहबाज शरीफ, पाकिस्तान में उड़ रही खिल्ली
'2020 में जुल्म और 2026 में ओके', ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड पर पलटे शहबाज, PAK में उड़ रही खिल्ली
बॉलीवुड
सनी देओल की Border 2 ने बदला खेल, ‘धुरंधर’ का ये रिकॉर्ड पहले दिन ही टूटा
जो 'धुरंधर' नहीं कर पाई वो 'बॉर्डर 2' ने कर दिखाया, सुबह में ही बदल गया बॉक्स ऑफिस का पूरा खेल
Advertisement

वीडियोज

SHOCKING! 5 साल का बच्चा हिरासत में! बवाल मच गया! | ABPLIVE
Sunny Deol और Varun Dhawan की मजबूत Screen Presence, Emotion और देशभक्ति से भरपूर
UAE के President अफरा-तफरी में भारत आए... Trump को मीर्ची क्यों लगी? |ABP LIVE
Ujjain Violence:उज्जैन में भड़की हिंसा के पीछे किसकी साजिश ? । Namaz । Ujjain Riots । MP News
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Manikarnika Ghat | Modi | BMC New Mayor | Shankaracharya Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
विश्व
'2020 में जुल्म और 2026 में ओके', डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड पर पलटे शहबाज शरीफ, पाकिस्तान में उड़ रही खिल्ली
'2020 में जुल्म और 2026 में ओके', ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड पर पलटे शहबाज, PAK में उड़ रही खिल्ली
बॉलीवुड
सनी देओल की Border 2 ने बदला खेल, ‘धुरंधर’ का ये रिकॉर्ड पहले दिन ही टूटा
जो 'धुरंधर' नहीं कर पाई वो 'बॉर्डर 2' ने कर दिखाया, सुबह में ही बदल गया बॉक्स ऑफिस का पूरा खेल
क्रिकेट
3250000000 का नुकसान, ICC से पंगा लेने पर भिखारी बन जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड?
3250000000 का नुकसान, ICC से पंगा लेने पर भिखारी बन जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड?
विश्व
'ईरान ने रोकीं 800 से ज्यादा फांसी', डोनाल्ड ट्रंप के दावे को खामेनेई सरकार ने नकारा; अमेरिका को चुभ जाएगी ये बात
'ईरान ने रोकीं 800 से ज्यादा फांसी', ट्रंप के दावे का खामेनेई सरकार ने किया खंडन; US को चुभ जाएगी ये बात
शिक्षा
वर्ल्ड बैंक में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कैसे और कौन कर सकते हैं अप्लाई?
वर्ल्ड बैंक में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कैसे और कौन कर सकते हैं अप्लाई?
जनरल नॉलेज
Property Rights In Islam: क्या इस्लाम में भी बेटी को होता है पिता की संपत्ति में अधिकार, जान लें नियम?
क्या इस्लाम में भी बेटी को होता है पिता की संपत्ति में अधिकार, जान लें नियम?
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget