हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदूध सी कमर ऊपर से साड़ी मलाई मार के! इस भाभी का दीवाना हो रहा पूरा इंटरनेट- ठुमकों से हसीना ने खूब मचाया गदर

वायरल वीडियो में भाभी ने सफेद रंग की ग्लॉसी साड़ी पहनी हुई है. कैमरे के सामने आते ही वो आंखों से इशारे करती हैं, कभी हल्की सी मुस्कान बिखेरती हैं तो कभी बालों को सलीके से ठीक करती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 21 Sep 2025 08:27 PM (IST)

सोशल मीडिया की दुनिया में भाभियों का जलवा हमेशा ही छाया रहता है. कभी डांस वीडियो वायरल हो जाते हैं तो कभी अदाओं का तूफान इंटरनेट पर धमाल मचा देता है. अब एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक गोरी भाभी सफेद रंग की चमकीली साड़ी पहनकर ऐसी अदाएं दिखा रही है कि देखने वाले अपना दिल हार बैठें. उनकी मुस्कान, उनकी आंखों के इशारे और कमर की अदाएं सब कुछ मिलकर ऐसा नजारा बना देते हैं जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो.

भाभी ने सफेद साड़ी पहन ढाया कहर

वायरल वीडियो में भाभी ने सफेद रंग की ग्लॉसी साड़ी पहनी हुई है. कैमरे के सामने आते ही वो आंखों से इशारे करती हैं, कभी हल्की सी मुस्कान बिखेरती हैं तो कभी बालों को सलीके से ठीक करती हैं. बीच-बीच में वो अपनी कमर की नुमाइश भी करती हैं और कैमरे की ओर ऐसी नजरें डालती हैं कि कुंवारे लड़कों के दिलों में खलबली मच जाती है. भाभी की अदाएं एकदम फिल्मी अंदाज में हैं. उनकी हरकतें किसी रोमांटिक गाने के सीन जैसी लगती हैं. सफेद साड़ी का ग्लॉसी टच उनके हुस्न को और ज्यादा निखार देता है. मानो किसी डायरेक्टर ने खासतौर पर इस शूट की स्क्रिप्ट लिखी हो.

कुंवारों के दिलों पर चले खंजर

वीडियो की सबसे दिलचस्प बात ये है कि भाभी का कॉन्फिडेंस गजब का है. कैमरे के सामने जरा भी झिझक नहीं. उनकी अदाएं इतनी नेचुरल लगती हैं कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं. भाभी की स्टाइल ने ये साबित कर दिया कि ग्लैमर किसी हीरोइन तक ही सीमित नहीं है, आम लोग भी सोशल मीडिया पर स्टार बन सकते हैं. भाभी की अदाओं पर सोशल मीडिया यूजर्स बार बार दिल हार रहे हैं. वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल है.

यूजर्स हुए बेहाल

वीडियो को @Fun_and_Viral_ नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाभी ने तो मेरे तन बदन में आग ही लगा दी. एक और यूजर ने लिखा...भाभी ने तो बॉलीवुड की हसीनाओं को भी फेल कर दिया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अरे कोई तो रोक लो भाभी को.

Published at : 21 Sep 2025 08:27 PM (IST)
