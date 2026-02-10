Viral video: सोशल मीडिया कब कौन सी चीजें वायरल हो जाएं, इस बात का अंदाजा लगाना संभव ही नहीं है, जैसा कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक दर्दनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया है. यह वीडियो इतना भयावह और दर्दनाक है कि इसे देखकर हंसते-मुस्कुराते लोग भी सन्न रह जाएंगे और उनकी आंखें नम हो जाएंगी.

वायरल वीडियो में साफ-साफ दिखाई पड़ता है हाईवे पर एक स्कूटर सवार सामान्य रफ्तार से चौराहे की ओर बढ़ रहा होता है. तभी अचानक सड़क के बीचों-बीच बहुत तेज रफ्तार से कार आती है, और पलक झपकते ही कार स्कूटर को जोरदार टक्कर मार देती है. टक्कर इतनी भीषण होती है कि स्कूटर और चालक दोनों कई फीट तक हवा में उछल जाते हैं. यह हादसा इतना डरावना है कि वीडियो देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं.

हवा में उड़ा स्कूटर सवार- वायरल वीडियो

वीडियो में आप देख सकते हैं कि टक्कर के बाद स्कूटर के परखच्चे उड़ते नजर आ रहे हैं, और स्कूटर सवार कई फीट दूर जाकर सड़क पर गिरता है. वीडियो में यह नजारा बहुत दर्दनाक और डर पैदा करने वाला है. हादसे की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के पल भर में ही स्कूटर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है और स्कूटर सवार को संभलने का जरा सा भी मौका नहीं मिलता.

यूजर्स की भावुक प्रतिक्रिया

वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. कई लोग इसे देखकर स्तब्ध हैं तो कई ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने पर गुस्सा जाहिर किया है, जबकि वहीं एक अन्य यूजर का कहना है कि थोड़ी सी सावधानी और ट्रैफिक नियमों का पालन करके इस तरह की दर्दनाक घटनाओं को बहुत ही आसानी से रोका जा सकता है.