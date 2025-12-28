हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जब बंगाल टाइगर का हुआ साइबेरियन बाघ से सामना, रहम की भीख मांगने लगा जंगली दरिंदा- वीडियो वायरल

जब बंगाल टाइगर का हुआ साइबेरियन बाघ से सामना, रहम की भीख मांगने लगा जंगली दरिंदा- वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही साइबेरियन टाइगर बाड़े में कदम रखता है, बंगाल टाइगरों की हवा टाइट हो जाती है. जो टाइगर कुछ सेकंड पहले तक शांति से घूम रहे थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 28 Dec 2025 04:30 PM (IST)
सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो अक्सर हैरानी, डर और रोमांच का ऐसा मिश्रण होते हैं कि लोग उन्हें बार-बार देखने से खुद को रोक नहीं पाते. कभी इंसानों की लड़ाई चर्चा में आ जाती है तो कभी जानवरों से जुड़े ऐसे नजारे सामने आते हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही खतरनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग दहशत में भी हैं और हैरान भी. वीडियो में एक बाड़े के अंदर ढेर सारे बंगाल टाइगर दिखाई दे रहे हैं, जो आपस में घूमते और आराम करते नजर आते हैं. सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक जो होता है, वह पूरे माहौल को बदल देता है. जैसे ही उस बाड़े में दुनिया के सबसे विशाल टाइगर माने जाने वाले साइबेरियन टाइगर की एंट्री होती है और फिर जो होता है वो देखने लायक है.

बंगाल टाइगर का हुआ साइबेरियन टाइगर से सामना

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही साइबेरियन टाइगर बाड़े में कदम रखता है, बंगाल टाइगरों की हवा टाइट हो जाती है. जो टाइगर कुछ सेकंड पहले तक शांति से घूम रहे थे, वे इधर-उधर भागने लगते हैं. कोई एक कोने की ओर दौड़ता है तो कोई पीछे हटने लगता है. यह पूरा सीन किसी जंगल की डॉक्यूमेंट्री जैसा लगने लगता है, जहां ताकतवर शिकारी की मौजूदगी ही बाकी जानवरों को हिला देती है.

 
 
 
 
 
A post shared by WildBlueEarth (@wild.blue.earth)

रहम की भीख मांगने लगा बंगाल टाइगर

वीडियो का सबसे खतरनाक और चौंकाने वाला हिस्सा तब आता है जब साइबेरियन टाइगर अचानक एक बंगाल टाइगर की ओर तेजी से दौड़ता है. साइबेरियन टाइगर का विशाल शरीर, भारी कदम और आक्रामक चाल देखकर सामने वाला बंगाल टाइगर पूरी तरह से घबरा जाता है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बंगाल टाइगर जमीन पर लेट जाता है और जैसे रहम की भीख मांग रहा हो. यह दृश्य सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर रहा है क्योंकि आमतौर पर बंगाल टाइगर को भी बेहद खतरनाक और ताकतवर माना जाता है.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को  wild.blue.earth नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बंगाल टाइगर को पहली बार दहशत में देखा है. एक और यूजर ने लिखा....एक साइबेरियन टाइगर तीन बंगाल टाइगर को अकेले पछाड़ देगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बड़ी बिल्लियों की बात ही कुछ और है.

यह भी पढ़ें: शख्स ने खेला रियल लाइफ GTA! प्लेन से रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा, फिर यूं किया टेकऑफ- वीडियो वायरल

Published at : 28 Dec 2025 04:30 PM (IST)
Embed widget