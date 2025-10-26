छपरी की दिवाली... मुंह में रॉकेट दबाकर लगा दी आग, फिर हो गया धुआं-धुआं; देखें वीडियो

दिवाली के दीवानों का क्या ही कहना. दिवाली के बाद हर रोज सोशल मीडिया पर नए विडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें लोग बेहद अतरंगी और खतरनाक तरीकों से बम-पटाखें फोड़ते नजर आ रहे हैं. ऐसे में कुछ तो हीरो बनने के चक्कर में खुद ही पटाखे की तरह जलकर, फूट जा रहे हैं.

ऐसा ही एक वायरल वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, जिसमें एक होनहार लड़का दिवाली पर बिना दिमाग लगाए रॉकेट के साथ ही उड़ने की कोशिश और हीरो बनने के चक्कर में अपना ही मुंह काला कर बैठा. ये वीडियो X पर वीणा जैन नाम की यूजर ने एक अतरंगी कैप्शन के साथ शेयर किया, जिसमें यूट्यूबर ध्रुव राठी का जिक्र देखने को मिला.

रॉकेट साइंस हुई फेल

इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह ये छपरी लड़का हीरो बनने के चक्कर में किसी भी हद तक जाने को तैयार है. इसके चलते ये अपने मुंह में पहले रॉकेट रखता है और फिर मुंह में दबे इस रॉकेट को जलाने की कोशिश करता है. इसके बाद रॉकेट के जलने पर उसमें से तेज चिंगारी और धुआं आने लगता है. फिर एकदम से रॉकेट हवा में उड़ता है और उसमें से तेज आग निकलती है और वह सीधा असमान में चला जाता है. इसके बाद स्टंट करने वाले लड़के का मुंह जलकर काला हो जाता है. लेकिन हैरानी की बात ये है कि इसके बाद भी वह वीडियो में हंसता हुआ दिखाई दे रहा है. जबकि, यह हरकत काफी खतरनाक हो सकती थी, यहां तक कि जान पर भी बन सकती थी.

Dhruv Rathee : Celebrate Diwali safely



Andh Bhakt : How dare you say that, my ego is hurt now, see what I do... pic.twitter.com/PVx0eVGjlQ — Veena Jain (@Vtxt21) October 25, 2025

यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट

वीडियो अपलोड होने के साथ ही ये कुछ ही देर में वायरल हो गया और एक ही दिन में 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसे देखा. इस वीडियो को देखने के साथ ही लोगों ने इसपर कमेंट और रिएक्शन भी देने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा अंधभक्तों को कुछ भी समझाने पर उनकी इगो का रॉकेट उड़ जाता है और रह जाता है बस धुआं और कालीक वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि ये ध्रुव राठी को गलत साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. ज्यादातर यूजर्स हंसने के बजाय कॉमेंट्स में चिंता जताते और लड़के की इस हरकत को गलत ठहराते नजर आए.