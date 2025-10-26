हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगछपरी की दिवाली... मुंह में रॉकेट दबाकर लगा दी आग, फिर हो गया धुआं-धुआं; देखें वीडियो

छपरी की दिवाली... मुंह में रॉकेट दबाकर लगा दी आग, फिर हो गया धुआं-धुआं; देखें वीडियो

दिवाली पर लोग कई अतरंगी और भयानक तरीकों से पटाखें फोड़ते हैं. ज्यादातर तो बस उल्टे-सीधे कारनामें करके हीरो बनने की कोशिश में खुदको ही जला बैठते हैं. ऐसा ही एक वीडियो आजकल वायरल हो रहा है.

By : दीपाली बिष्ट | Updated at : 26 Oct 2025 01:43 PM (IST)
दिवाली के दीवानों का क्या ही कहना. दिवाली के बाद हर रोज सोशल मीडिया पर नए विडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें लोग बेहद अतरंगी और खतरनाक तरीकों से बम-पटाखें फोड़ते नजर आ रहे हैं. ऐसे में कुछ तो हीरो बनने के चक्कर में खुद ही पटाखे की तरह जलकर, फूट जा रहे हैं.  

ऐसा ही एक वायरल वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, जिसमें एक होनहार लड़का दिवाली पर बिना दिमाग लगाए रॉकेट के साथ ही उड़ने की कोशिश और हीरो बनने के चक्कर में अपना ही मुंह काला कर बैठा. ये वीडियो X पर वीणा जैन नाम की यूजर ने एक अतरंगी कैप्शन के साथ शेयर किया, जिसमें यूट्यूबर ध्रुव राठी का जिक्र देखने को मिला.

रॉकेट साइंस हुई फेल 

इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह ये छपरी लड़का हीरो बनने के चक्कर में किसी भी हद तक जाने को तैयार है. इसके चलते ये अपने मुंह में पहले रॉकेट रखता है और फिर मुंह में दबे इस रॉकेट को जलाने की कोशिश करता है. इसके बाद रॉकेट के जलने पर उसमें से तेज चिंगारी और धुआं आने लगता है. फिर एकदम से रॉकेट हवा में उड़ता है और उसमें से तेज आग निकलती है और वह सीधा असमान में चला जाता है. इसके बाद स्टंट करने वाले लड़के का मुंह जलकर काला हो जाता है. लेकिन हैरानी की बात ये है कि इसके बाद भी वह वीडियो में हंसता हुआ दिखाई दे रहा है. जबकि, यह हरकत काफी खतरनाक हो सकती थी, यहां तक कि जान पर भी बन सकती थी. 

यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट

वीडियो अपलोड होने के साथ ही ये कुछ ही देर में वायरल हो गया और एक ही दिन में 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसे देखा. इस वीडियो को देखने के साथ ही लोगों ने इसपर कमेंट और रिएक्शन भी देने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा अंधभक्तों को कुछ भी समझाने पर उनकी इगो का रॉकेट उड़ जाता है और रह जाता है बस धुआं और कालीक वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि ये ध्रुव राठी को गलत साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. ज्यादातर यूजर्स हंसने के बजाय कॉमेंट्स में चिंता जताते और लड़के की इस हरकत को गलत ठहराते नजर आए.

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 26 Oct 2025 01:43 PM (IST)
