Video: रेलवे पटरी पर डेथ गेम! ट्रेन की टक्कर से खिलौने की तरह उछल दूर गिरा शख्स, घटना का CCTV वीडियो वायरल
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक शख़्स रेलवे पटरी पार कर रहा था, तभी सामने से आ रही एक तेज़ रफ्तार ट्रेन की टक्कर से वो शख्स हवा में उछाल कर जमीन पर गिर गया.
Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेहद खौफनाक हादसा देखने को मिला. वीडियो के मुताबिक एक शख़्स रेलवे पटरी से गुजर रहा था और सामने से तेज रफ्तार ट्रेन आती दिखाई दे रही है. ऐसा लग रहा था कि उस शख़्स को ट्रेन दिखाई ही नहीं दे रही थी या ट्रेन की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी. जैसे ही ट्रेन उसके काफी पास पहुंची, ट्रेन की टक्कर ने उसे हवा में उछाल दिया और जमीन पर पटक दिया. यह दृश्य देखकर हर कोई दंग रह गया.
हालांकि, वहां मौजूद लोग तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े और उस घायल शख़्स को उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह घटना लोगों के लिए चेतावनी है कि रेलवे पटरी पार करते समय सावधानी बरतना कितना महत्वपूर्ण है.
खतरे की छोटी सी दूरी
रेलवे पटरी पर चलते समय हर पल खतरनाक साबित हो सकता है. छोटी सी लापरवाही भी जान ले सकती है. यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि ट्रेन के पास कभी भी बेफिक्र होकर न जाएं और सुरक्षित मार्ग का पालन करें.
लोगों की मदद ने बचाई जान
घटना में यह साफ़ दिखाई देता है कि आसपास मौजूद लोगों की सतर्कता और त्वरित मदद ने शख़्स की जान बचाई. सोशल मीडिया पर लोग इस नायाब इंसानियत की सराहना कर रहे हैं.
सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी
एक यूजर ने लिखा, “रेलवे पार करते समय हमेशा चारों ओर देखना चाहिए और सुनने की क्षमता का उपयोग करना चाहिए. लापरवाही जानलेवा हो सकती है.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “यह घटना सबके लिए सीख है कि रेलवे पटरी कभी भी हल्के में नहीं लेनी चाहिए. सावधानी ही सुरक्षा है.”
