Shocking Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसे तो कई वीडियोज वायरल होते हैं, लेकिन हाल ही में एक जुगाड़ का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के दौरान एक लड़के ने अपनी बाइक का नंबर प्लेट छिपाने के लिए ऐसा जुगाड़ लगाया की सहर कोई हैरान रह गया. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों के तमाम रिएक्शन सामने आने लगे.

पैर से नंबर प्लेट को छुपाया

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि ट्रैफिक पुलिस सड़क पर यातायात के नियमों का पालन न करने वाले वाहनों को रोककर उनका चालान काट रहे होते हैं. आगे वीडियो में देख सकते हैं कि इसी दौरान बिना हेलमेट पहने एक बाइक पर दो लड़के सवार होकर आते हैं.

Bro put his foot on the number plate to hide it from Indian Traffic police 😭 pic.twitter.com/GtBv7lClEx — Vishal (@VishalMalvi_) November 20, 2025

दोनों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ है, लेकिन जैसे ही वह दोनों ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं तो बाइक सवार तुरंत बाइक को मोड़ने लगता है और वहां से भागने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान बाइक के पीछे बैठा लड़का बाइक की नंबर प्लेट को अपने पैर से छुपाने लगता है, ताकि ट्रैफिक पुलिस उसकी बाइक का नंबर नोट न कर सके.

मजेदार कमेंट्स की यूजर्स ने लगाई लाइन

इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के बड़े ही मजेदार कमेंट्स सामने आने लगे. लोगों ने कहा कि ऐसा दोस्त सभी को मिले तो वहीं कुछ ने कहा कि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. कुछ ने मजाक में कहा कि अब पकड़कर दिखाओ. एक यूजर ने लिखा कि बड़े ही तेज लोग है. इस तरह के मजेदार कमेंट्स की लाइन लग गई है और साथ ही लोग वीडियो को काफी शेयर भी कर रहे हैं.