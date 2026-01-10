हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: एक सेकंड के फासले से टल गई मौत, गप्पे लड़ा रहे दोस्तों के ग्रुप में घुसी बेकाबू कार- वीडियो वायरल

Video: एक सेकंड के फासले से टल गई मौत, गप्पे लड़ा रहे दोस्तों के ग्रुप में घुसी बेकाबू कार- वीडियो वायरल

मिली जानकारी के मुताबिक यह हादसा गुरुवार देर रात बेंगलुरु के इंदिरानगर इलाके में स्थित 100-फुट रोड पर हुआ. बताया जा रहा है कि कार चालक नशे की हालत में था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 10 Jan 2026 09:24 PM (IST)
बेंगलुरु की सड़कों पर गुरुवार रात एक ऐसा मंजर देखने को मिला, जिसने कुछ सेकंड के लिए वहां मौजूद हर शख्स की सांसें रोक दीं. इंदिरानगर की 100-फुट रोड, जहां देर रात तक होटल और रेस्टोरेंट के बाहर लोगों की चहल-पहल रहती है, अचानक चीख-पुकार और अफरातफरी से भर गई. तेज रफ्तार में दौड़ती एक कार अचानक बेकाबू हुई, डिवाइडर पार किया और सीधे एक होटल से जा टकराई. हादसा इतना भयानक था कि होटल के बाहर खड़े लोग महज कुछ फीट के फासले से मौत के मुंह में जाने से बच गए. इस खौफनाक घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

एक सेकंड के फासले से बच गई जान

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो बेंगलुरु का बताया जा रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग होटल के किनारे खड़े होकर बातें कर रहे हैं. इतने में एक तेज रफ्तार का सड़क की दूसरी ओर से डिवाइडर तोड़कर आती है और गप्पे लड़ा रहे दोस्तों के ग्रुप में घुस जाती है. गनीमत ये रहती है कि गप्पे लड़ा रहे दोस्तों को इसकी आहट पहले ही हो जाती है और वो हादसे से कुछ सेकंड पहले ही मौके से हट जाते हैं. अगर एक सेकंड की भी देरी होती तो कई लोगों की जान जा सकती थी.

 
 
 
 
 
100 फुट रोड पर हुआ हादसा

मिली जानकारी के मुताबिक यह हादसा गुरुवार देर रात बेंगलुरु के इंदिरानगर इलाके में स्थित 100-फुट रोड पर हुआ. बताया जा रहा है कि कार चालक नशे की हालत में था और करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चला रहा था. जैसे ही कार एक मोड़ पर पहुंची, चालक उसे नियंत्रित नहीं कर पाया और कार डिवाइडर को पार करते हुए सड़क किनारे स्थित होटल से जा भिड़ी. टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

यूजर्स बोले, नशे पर लगे लगाम

घटना का सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया है. यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि शहर की सड़कों पर नशे में गाड़ी चलाने वालों पर आखिर कब सख्ती होगी. कई लोगों ने पुलिस प्रशासन से ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके. वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है.

Published at : 10 Jan 2026 09:24 PM (IST)
