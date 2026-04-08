भिखारी बच्चों को देखकर फट पड़ता है कलेजा? तो जनाब गलत हैं आप, वायरल वीडियो ने खोल दी सारी पोल

सड़क पर, ऑफिस जाते हुए या फिर मेट्रो स्टेशन के बाहर, आपने कभी ना कभी इन जगहों पर लाचार दिखने वाले उन मासूम भिखारियों को जरूर देखा होगा. इनके मासूम चेहरे और शरीर की हालत देख आप दया भाव में कुछ पैसे दान भी कर देते होंगे. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो इन जैसे कई भिखारियों की पोल खोलकर रख दी है जहां एक महिला अपने बच्चे के साथ भीख मांगती दिख रही है और उसके बच्चे का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे.

वीडियो ने खोली भीख मांगने वाले मासूमों की पोल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला सड़क पर बैठकर भीख मांगती दिखाई दे रही है, उसकी गोद में 7-8 साल का बच्चा सो रहा है जिसके सिर पर पट्टी बंधी है और चेहरा बुरी तरह से जला हुआ है, लेकिन एक शख्स को जब इस हालत पर शक होता है तो वो तुरंत उस महिला के पास जाता है और बच्चे को उठाने लगता है, जिसके बाद बच्चा रोता है लेकिन सच्चाई सामने लाने के लिए शख्स जबरन बच्चे के चेहरे से झूठा नकाब हटाने लगता है जो वाकई में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उसे पहनाया गया था.

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जले हुए चेहरे की सच्चाई आई सामने

वीडियो में दिखता है कि जैसे ही वो शख्स बच्चे के चेहरे से जला हुआ हिस्सा हटाने की कोशिश करता है ये बिल्कुल आसानी से हट जाता है और इसे पीछे निकलता है एक दम साफ सुथरा और स्वस्थ चेहरा, जिसे देखने के बाद वहां आसपास खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं. इसके बाद वो शख्स उस बच्चे और महिला को वहां से भगा देता है और आइंदा उस जगह दिखाई ना देने की हिदायत देता है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, ऐसे मेकअप आर्टिस्ट को सलाम

वीडियो को drabadofficial नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...लेकिन आपको मेकअप स्कील्स की सराहना करनी चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...ऐसे भिखारियों को आज के बाद भीख बंद. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों की वजह से वो लोग भी बदनाम होते हैं जिन्हें सच में जरूरत होती है.

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