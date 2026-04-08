हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: भिखारी बच्चों को देखकर फट पड़ता है कलेजा? तो जनाब गलत हैं आप, वायरल वीडियो ने खोल दी सारी पोल

Video: भिखारी बच्चों को देखकर फट पड़ता है कलेजा? तो जनाब गलत हैं आप, वायरल वीडियो ने खोल दी सारी पोल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला सड़क पर बैठकर भीख मांगती दिखाई दे रही है, उसकी गोद में 7-8 साल का बच्चा सो रहा है जिसके सिर पर पट्टी बंधी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 08 Apr 2026 03:58 PM (IST)
Preferred Sources

सड़क पर, ऑफिस जाते हुए या फिर मेट्रो स्टेशन के बाहर, आपने कभी ना कभी इन जगहों पर लाचार दिखने वाले उन मासूम भिखारियों को जरूर देखा होगा. इनके मासूम चेहरे और शरीर की हालत देख आप दया भाव में कुछ पैसे दान भी कर देते होंगे. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो इन जैसे कई भिखारियों की पोल खोलकर रख दी है जहां एक महिला अपने बच्चे के साथ भीख मांगती दिख रही है और उसके बच्चे का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे.

वीडियो ने खोली भीख मांगने वाले मासूमों की पोल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला सड़क पर बैठकर भीख मांगती दिखाई दे रही है, उसकी गोद में 7-8 साल का बच्चा सो रहा है जिसके सिर पर पट्टी बंधी है और चेहरा बुरी तरह से जला हुआ है, लेकिन एक शख्स को जब इस हालत पर शक होता है तो वो तुरंत उस महिला के पास जाता है और बच्चे को उठाने लगता है, जिसके बाद बच्चा रोता है लेकिन सच्चाई सामने लाने के लिए शख्स जबरन बच्चे के चेहरे से झूठा नकाब हटाने लगता है जो वाकई में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उसे पहनाया गया था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Abadullah Sajid Bashir (Abad) (@drabadofficial)

जले हुए चेहरे की सच्चाई आई सामने

वीडियो में दिखता है कि जैसे ही वो शख्स बच्चे के चेहरे से जला हुआ हिस्सा हटाने की कोशिश करता है ये बिल्कुल आसानी से हट जाता है और इसे पीछे निकलता है एक दम साफ सुथरा और स्वस्थ चेहरा, जिसे देखने के बाद वहां आसपास खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं. इसके बाद वो शख्स उस बच्चे और महिला को वहां से भगा देता है और आइंदा उस जगह दिखाई ना देने की हिदायत देता है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Viral video: अरे, यह तो प्लेटफॉर्म ही चलने लगा! रेलवे ट्रैक का यह वीडियो उड़ा रहा हर किसी के होश

यूजर्स बोले, ऐसे मेकअप आर्टिस्ट को सलाम

वीडियो को drabadofficial नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...लेकिन आपको मेकअप स्कील्स की सराहना करनी चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...ऐसे भिखारियों को आज के बाद भीख बंद. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों की वजह से वो लोग भी बदनाम होते हैं जिन्हें सच में जरूरत होती है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कार चला रहीं दीदी ने ठोक दी बाइक, फिर सड़क पर जमकर हुआ कलेश; वीडियो वायरल

Published at : 08 Apr 2026 03:58 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: भिखारी बच्चों को देखकर फट पड़ता है कलेजा? तो जनाब गलत हैं आप, वायरल वीडियो ने खोल दी सारी पोल
भिखारी बच्चों को देखकर फट पड़ता है कलेजा? तो जनाब गलत हैं आप, वायरल वीडियो ने खोल दी सारी पोल
ट्रेंडिंग
Viral Video: इंसानियत जिंदा है... AirPods लौटाने वाले ईमानदार टैक्सी ड्राइवर की तारीफ, महिला का पोस्ट वायरल
इंसानियत जिंदा है... AirPods लौटाने वाले ईमानदार टैक्सी ड्राइवर की तारीफ, महिला का पोस्ट वायरल
ट्रेंडिंग
Viral Video: प्यार का पंचनामा! चीटिंग करते पकड़ा गया बॉयफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड ने बीच सड़क पीटा, वीडियो वायरल
प्यार का पंचनामा! चीटिंग करते पकड़ा गया बॉयफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड ने बीच सड़क पीटा, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
रोलर कोस्टर की राइड और दिमाग में जमा खून, 40 साल के शख्स के साथ कैसे हुआ हादसा? इंटरनेट हैरान
रोलर कोस्टर की राइड और दिमाग में जमा खून, 40 साल के शख्स के साथ कैसे हुआ हादसा? इंटरनेट हैरान
Advertisement

वीडियोज

AA22XA6 का नाम होगा 'राका', अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील
Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Crisis: अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का 'ल्यारी राज' वाला पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ होगा एक्शन? पुलिस ने दिए संकेत
अखिलेश यादव का 'ल्यारी राज' वाला पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ होगा एक्शन? पुलिस ने दिए संकेत
विश्व
Explained: इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?
PAK में US-ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?
बॉलीवुड
'जब मेरा विश्वास डगमगाया, तब आप धुरंधर के साथ खड़े थे', आदित्य धर ने की कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ी की तारीफ
'जब मेरा विश्वास डगमगाया, तब आप धुरंधर के साथ खड़े थे', आदित्य धर ने की कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ी की तारीफ
आईपीएल 2026
MI गेंदबाजों की कुटाई के बाद वैभव सूर्यवंशी ने 4 शब्दों के मैसेज में ऐसा क्या लिख दिया जिसकी हो रही चर्चा, जानिए
MI गेंदबाजों की कुटाई के बाद वैभव सूर्यवंशी ने 4 शब्दों के मैसेज में ऐसा क्या लिख दिया जिसकी हो रही चर्चा, जानिए
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
एग्रीकल्चर
कद्दू की इन 3 हाइब्रिड किस्मों ने मचाया तहलका, एक सीजन में ही किसानों को बना देंगी मालामाल
कद्दू की इन 3 हाइब्रिड किस्मों ने मचाया तहलका, एक सीजन में ही किसानों को बना देंगी मालामाल
नौकरी
IFFCO Recruitment 2026: IFFCO में निकली इन पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकेंगे आवेदन
IFFCO में निकली इन पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकेंगे आवेदन
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget