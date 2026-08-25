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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्या है ध्रुव जुरेल के ‘टैटू’ का मतलब? जानकर आप भी ठोकेंगे उन्हें सलाम

क्या है ध्रुव जुरेल के ‘टैटू’ का मतलब? जानकर आप भी ठोकेंगे उन्हें सलाम

Dhruv Jurel Tattoo: श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शतक पूरा करते ही ध्रुव जुरेल ने पहले सलाम किया और फिर बांह के खास टैटू की ओर इशारा किया. क्या है उनके इस टैटू का मतलब?

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 25 Aug 2026 10:08 AM (IST)
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ध्रुव जुरेल ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जैसे ही अपना शतक पूरा किया, उनका सेलिब्रेशन हर किसी का ध्यान खींच ले गया. उन्होंने पहले सलाम किया और फिर अपनी बांह पर बने खास टैटू की तरफ इशारा किया. देखने में यह सेलिब्रेशन भले ही कुछ सेकेंड का था, लेकिन इसके पीछे जुरेल की पूरी कहानी और उनके परिवार से जुड़ी भावनाएं छिपी हैं.

बांह पर लिखा है 'जय जवान, जय किसान'

ध्रुव जुरेल की बांह पर 'जय जवान, जय किसान' लिखा हुआ है. यह वही मशहूर नारा है जिसे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में दिया था. लेकिन जुरेल के लिए यह सिर्फ एक मशहूर स्लोगन नहीं है. उन्होंने इसे अपनी जिंदगी और परिवार की जड़ों से जोड़कर रखा है.

जुरेल के परिवार में इस टैटू के दोनों शब्दों का अपना खास मतलब है. उनके दादा किसान थे, जबकि उनके पिता सेना में रहे हैं. ऐसे में 'किसान' उनके दादा की मेहनत और 'जवान' उनके पिता की सेवा की याद दिलाता है. यही वजह है कि जुरेल ने अपनी बांह पर इन दोनों शब्दों को हमेशा के लिए जगह दी.

शतक के बाद क्यों दिखाया टैटू?

श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में जुरेल ने शानदार बल्लेबाजी की और अपना दूसरा टेस्ट शतक पूरा किया. उन्होंने 171 गेंदों में सेंचुरी पूरी की और अंत में 115 रन बनाकर नाबाद रहे. भारत ने अपनी पारी 503/9 के स्कोर पर घोषित की. शतक पूरा करने के बाद जुरेल ने ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा, सलाम किया और फिर अपनी बांह पर बने टैटू को दिखाया. यह अंदाज साफ बता रहा था कि वह इस खास पल को अपने परिवार के उन दो सदस्यों के नाम करना चाहते थे, जिन्होंने उनकी जड़ों को मजबूत बनाया.

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जुरेल के लिए सिर्फ टैटू नहीं है ये

जुरेल ने अपने इस खास सेलिब्रेशन के जरिए यह भी दिखाया कि बड़ी सफलता मिलने के बाद वह अपनी शुरुआत को नहीं भूलते. उनके लिए क्रिकेट की उपलब्धियां जितनी महत्वपूर्ण हैं, उतनी ही अहम वह जमीन भी है जहां से उनका सफर शुरू हुआ. उनका यह टैटू उनके दादा की खेती और पिता की सैनिक पृष्ठभूमि को एक साथ जोड़ता है. इसलिए जब जुरेल ने शतक के बाद इसे दिखाया, तो वह सिर्फ एक टैटू नहीं दिखा रहे थे, बल्कि अपने परिवार और अपनी पहचान को सलाम कर रहे थे. 

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 25 Aug 2026 10:08 AM (IST)
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