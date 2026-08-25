क्या है ध्रुव जुरेल के ‘टैटू’ का मतलब? जानकर आप भी ठोकेंगे उन्हें सलाम

ध्रुव जुरेल ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जैसे ही अपना शतक पूरा किया, उनका सेलिब्रेशन हर किसी का ध्यान खींच ले गया. उन्होंने पहले सलाम किया और फिर अपनी बांह पर बने खास टैटू की तरफ इशारा किया. देखने में यह सेलिब्रेशन भले ही कुछ सेकेंड का था, लेकिन इसके पीछे जुरेल की पूरी कहानी और उनके परिवार से जुड़ी भावनाएं छिपी हैं.

बांह पर लिखा है 'जय जवान, जय किसान'

ध्रुव जुरेल की बांह पर 'जय जवान, जय किसान' लिखा हुआ है. यह वही मशहूर नारा है जिसे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में दिया था. लेकिन जुरेल के लिए यह सिर्फ एक मशहूर स्लोगन नहीं है. उन्होंने इसे अपनी जिंदगी और परिवार की जड़ों से जोड़कर रखा है.

जुरेल के परिवार में इस टैटू के दोनों शब्दों का अपना खास मतलब है. उनके दादा किसान थे, जबकि उनके पिता सेना में रहे हैं. ऐसे में 'किसान' उनके दादा की मेहनत और 'जवान' उनके पिता की सेवा की याद दिलाता है. यही वजह है कि जुरेल ने अपनी बांह पर इन दोनों शब्दों को हमेशा के लिए जगह दी.

शतक के बाद क्यों दिखाया टैटू?

श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में जुरेल ने शानदार बल्लेबाजी की और अपना दूसरा टेस्ट शतक पूरा किया. उन्होंने 171 गेंदों में सेंचुरी पूरी की और अंत में 115 रन बनाकर नाबाद रहे. भारत ने अपनी पारी 503/9 के स्कोर पर घोषित की. शतक पूरा करने के बाद जुरेल ने ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा, सलाम किया और फिर अपनी बांह पर बने टैटू को दिखाया. यह अंदाज साफ बता रहा था कि वह इस खास पल को अपने परिवार के उन दो सदस्यों के नाम करना चाहते थे, जिन्होंने उनकी जड़ों को मजबूत बनाया.

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जुरेल के लिए सिर्फ टैटू नहीं है ये

जुरेल ने अपने इस खास सेलिब्रेशन के जरिए यह भी दिखाया कि बड़ी सफलता मिलने के बाद वह अपनी शुरुआत को नहीं भूलते. उनके लिए क्रिकेट की उपलब्धियां जितनी महत्वपूर्ण हैं, उतनी ही अहम वह जमीन भी है जहां से उनका सफर शुरू हुआ. उनका यह टैटू उनके दादा की खेती और पिता की सैनिक पृष्ठभूमि को एक साथ जोड़ता है. इसलिए जब जुरेल ने शतक के बाद इसे दिखाया, तो वह सिर्फ एक टैटू नहीं दिखा रहे थे, बल्कि अपने परिवार और अपनी पहचान को सलाम कर रहे थे.

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