हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSamsung Galaxy S25 FE Vs Google Pixel 9a: 2025 में किस फ्लैगशिप किलर का है पलड़ा भारी? यहां समझें पूरा जोड़ गणित

Samsung Galaxy S25 FE Vs Google Pixel 9a: 2025 में किस फ्लैगशिप किलर का है पलड़ा भारी? यहां समझें पूरा जोड़ गणित

सैमसंग ने हाल ही में अपना नया Galaxy S25 FE ग्लोबली लॉन्च किया है जिसे खासतौर पर उन यूज़र्स के लिए पेश किया गया है जो फ्लैगशिप फीचर्स को किफायती दाम पर चाहते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 29 Oct 2025 09:41 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Samsung Galaxy S25 FE Vs Google Pixel 9a: सैमसंग ने हाल ही में अपना नया Galaxy S25 FE ग्लोबली लॉन्च किया है जिसे खासतौर पर उन यूज़र्स के लिए पेश किया गया है जो फ्लैगशिप फीचर्स को किफायती दाम पर चाहते हैं. यह फोन सीधे मुकाबले में है Google Pixel 9a से जिसे पहले ही फ्लैगशिप किलर की श्रेणी में गिना जा रहा है. आइए जानते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के फीचर्स और वैल्यू का अंतर.

Pixel 9a की खासियतें

गूगल पिक्सल 9a में 6.3 इंच का फुल एचडी+ OLED डिस्प्ले दिया गया है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और Corning Gorilla Glass 3 प्रोटेक्शन मौजूद है. स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 2700 निट्स तक जाती है. कैमरा सेटअप में फोन में 48MP प्राइमरी कैमरा और 13MP अल्ट्रा-वाइड लेंस है. फ्रंट पर 13MP का सेल्फी कैमरा मिलता है. फोन में गूगल का Tensor G4 चिप और Titan M2 सिक्योरिटी चिप दिया गया है.

यह Android 15 पर चलता है और गूगल की ओर से 7 साल तक के अपडेट्स का वादा है. पिक्सल 9a को IP68 रेटिंग मिली है, यानी यह पानी और धूल से सुरक्षित है. फोन का वजन 186 ग्राम और मोटाई 8.9mm है. इसमें 5100mAh बैटरी दी गई है जो 23W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 7.5W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है.

Samsung Galaxy S25 FE की खासियतें

सैमसंग गैलेक्सी S25 FE में बड़ा 6.7 इंच का फुल एचडी+ डायनामिक AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 1900 निट्स ब्राइटनेस है. स्क्रीन की सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass Victus 2 दी गई है. यह फोन भी IP68 सर्टिफाइड है. इसका वजन 190 ग्राम और मोटाई केवल 7.4mm है. प्रोसेसर की बात करें तो इसमें Exynos 2400 चिपसेट और Xclipse 940 GPU दिया गया है. फोन 8GB RAM और 512GB तक स्टोरेज सपोर्ट करता है. बैटरी 4900mAh की है, जिसमें 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग मिलती है.

सैमसंग का दावा है कि यह फोन 30 मिनट में लगभग 65% तक चार्ज हो सकता है (अलग से चार्जर खरीदना होगा). कैमरे के मामले में यह फोन और भी मज़बूत है. इसमें 50MP प्राइमरी लेंस (OIS), 12MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 8MP टेलीफोटो लेंस (3x ऑप्टिकल ज़ूम और OIS) का ट्रिपल कैमरा सेटअप है.

किसका है पलड़ा भारी?

दोनों स्मार्टफोन्स कई मामलों में लगभग बराबर हैं. दोनों के डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और एंड्रॉइड सपोर्ट टॉप क्लास हैं. कैमरा और चार्जिंग में बढ़त Galaxy S25 FE को टेलीफोटो लेंस और तेज़ चार्जिंग का फायदा मिलता है. बैटरी और सेल्फी कैमरा में बढ़त Pixel 9a बड़ी बैटरी और बेहतर फ्रंट कैमरा देता है.

यह भी पढ़ें:

चीन-पाकिस्तान अब थरथर कांपेगा! एयरफोर्स की ये फ्यूचर वेपन तकनीक है बेहद खतरनाक, जान लीजिए

Published at : 29 Oct 2025 09:39 AM (IST)
Tags :
Google Pixel 9a TECH NEWS HINDI Samsung Galaxy S25 FE 5G
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
बिहार
'उनको किस बात की तकलीफ है', डिप्टी सीएम फेस विवाद पर मुकेश सहनी ने NDA पर कसा तंज
'उनको किस बात की तकलीफ है', डिप्टी सीएम फेस विवाद पर मुकेश सहनी ने NDA पर कसा तंज
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
Advertisement

वीडियोज

Cyclone Montha: चेतावनी जारी! भीषण रफ्तार से आ रहा है तूफान मोंथा! इन 5 राज्यों पर पड़ेगी मार
आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक
'43 बागी' बिगाड़ेंगे खेल? JDU-RJD को अपनों से ही खतरा!
Bihar Election: विपक्ष का 'महा मेनिफेस्टो'
बिहार में तेजस्वी का 'प्रण' क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
बिहार
'उनको किस बात की तकलीफ है', डिप्टी सीएम फेस विवाद पर मुकेश सहनी ने NDA पर कसा तंज
'उनको किस बात की तकलीफ है', डिप्टी सीएम फेस विवाद पर मुकेश सहनी ने NDA पर कसा तंज
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
ओटीटी
Maharani Season 4 Release Date: 'रानी भारती' के किरदार में फिर धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें कब और कहां रिलीज होगी 'महारानी 4'
'महारानी 4' से धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये सीरीज
जनरल नॉलेज
यहां सिर्फ खाने का नहीं, कांटे-छुरी के भी लगते हैं पैसे; बेहद दिलचस्प है इसके पीछे की वजह
यहां सिर्फ खाने का नहीं, कांटे-छुरी के भी लगते हैं पैसे; बेहद दिलचस्प है इसके पीछे की वजह
यूटिलिटी
सेकंड हैंड कार खरीदने से पहले ये तीन चीजें, चेक करना है जरूरी
सेकंड हैंड कार खरीदने से पहले ये तीन चीजें, चेक करना है जरूरी
ट्रेंडिंग
मेट्रो के बजाय स्टेशन पर ही लिपलॉक करते मिले लड़का-लड़की, वीडियो देख यूजर्स बोले- 'एक OYO कोच भी जोड़ दे सरकार'
मेट्रो के बजाय स्टेशन पर ही लिपलॉक करते मिले लड़का-लड़की, वीडियो देख यूजर्स बोले- 'एक OYO कोच भी जोड़ दे सरकार'
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget