Samsung Galaxy S25 FE Vs Google Pixel 9a: सैमसंग ने हाल ही में अपना नया Galaxy S25 FE ग्लोबली लॉन्च किया है जिसे खासतौर पर उन यूज़र्स के लिए पेश किया गया है जो फ्लैगशिप फीचर्स को किफायती दाम पर चाहते हैं. यह फोन सीधे मुकाबले में है Google Pixel 9a से जिसे पहले ही फ्लैगशिप किलर की श्रेणी में गिना जा रहा है. आइए जानते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के फीचर्स और वैल्यू का अंतर.

Pixel 9a की खासियतें

गूगल पिक्सल 9a में 6.3 इंच का फुल एचडी+ OLED डिस्प्ले दिया गया है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और Corning Gorilla Glass 3 प्रोटेक्शन मौजूद है. स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 2700 निट्स तक जाती है. कैमरा सेटअप में फोन में 48MP प्राइमरी कैमरा और 13MP अल्ट्रा-वाइड लेंस है. फ्रंट पर 13MP का सेल्फी कैमरा मिलता है. फोन में गूगल का Tensor G4 चिप और Titan M2 सिक्योरिटी चिप दिया गया है.

यह Android 15 पर चलता है और गूगल की ओर से 7 साल तक के अपडेट्स का वादा है. पिक्सल 9a को IP68 रेटिंग मिली है, यानी यह पानी और धूल से सुरक्षित है. फोन का वजन 186 ग्राम और मोटाई 8.9mm है. इसमें 5100mAh बैटरी दी गई है जो 23W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 7.5W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है.

Samsung Galaxy S25 FE की खासियतें

सैमसंग गैलेक्सी S25 FE में बड़ा 6.7 इंच का फुल एचडी+ डायनामिक AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 1900 निट्स ब्राइटनेस है. स्क्रीन की सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass Victus 2 दी गई है. यह फोन भी IP68 सर्टिफाइड है. इसका वजन 190 ग्राम और मोटाई केवल 7.4mm है. प्रोसेसर की बात करें तो इसमें Exynos 2400 चिपसेट और Xclipse 940 GPU दिया गया है. फोन 8GB RAM और 512GB तक स्टोरेज सपोर्ट करता है. बैटरी 4900mAh की है, जिसमें 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग मिलती है.

सैमसंग का दावा है कि यह फोन 30 मिनट में लगभग 65% तक चार्ज हो सकता है (अलग से चार्जर खरीदना होगा). कैमरे के मामले में यह फोन और भी मज़बूत है. इसमें 50MP प्राइमरी लेंस (OIS), 12MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 8MP टेलीफोटो लेंस (3x ऑप्टिकल ज़ूम और OIS) का ट्रिपल कैमरा सेटअप है.

किसका है पलड़ा भारी?

दोनों स्मार्टफोन्स कई मामलों में लगभग बराबर हैं. दोनों के डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और एंड्रॉइड सपोर्ट टॉप क्लास हैं. कैमरा और चार्जिंग में बढ़त Galaxy S25 FE को टेलीफोटो लेंस और तेज़ चार्जिंग का फायदा मिलता है. बैटरी और सेल्फी कैमरा में बढ़त Pixel 9a बड़ी बैटरी और बेहतर फ्रंट कैमरा देता है.

