प्रीपेड या पोस्टपेड? 90% लोग आज भी कन्फ्यूज हैं, जानिए किस प्लान में होता है ज्यादा फायदा
Postpaid Vs Prepaid: भारत में मोबाइल यूज़र्स की संख्या करोड़ों में है लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी ज्यादातर लोग यह तय नहीं कर पाते कि प्रीपेड प्लान बेहतर है या पोस्टपेड.
Postpaid Vs Prepaid: भारत में मोबाइल यूज़र्स की संख्या करोड़ों में है लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी ज्यादातर लोग यह तय नहीं कर पाते कि प्रीपेड प्लान बेहतर है या पोस्टपेड. अक्सर लोग वही प्लान इस्तेमाल करते हैं जो सालों पहले लिया था, बिना यह समझे कि उनकी जरूरतें बदल चुकी हैं. इसी वजह से 90% लोग हर महीने या तो ज्यादा पैसा दे रहे हैं या अपनी सुविधाओं से समझौता कर रहे हैं.
प्रीपेड प्लान क्या होता है और किसके लिए सही है?
प्रीपेड प्लान में यूजर पहले पैसे देते हैं और फिर कॉल, डेटा और SMS का इस्तेमाल करते हैं. जैसे ही बैलेंस या वैधता खत्म होती है, सेवाएं बंद हो जाती हैं. यह प्लान उन लोगों के लिए सही माना जाता है जो खर्च पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं. छात्रों, सीनियर सिटीज़न और कम इस्तेमाल करने वालों के लिए प्रीपेड बेहतर विकल्प है. इसमें न तो कोई बिल शॉक होता है और न ही लंबा कॉन्ट्रैक्ट. जरूरत के हिसाब से प्लान बदलने की आज़ादी भी मिलती है.
पोस्टपेड प्लान की असली ताकत क्या है?
पोस्टपेड में पहले इस्तेमाल और बाद में बिल का सिस्टम होता है. महीने के अंत में एक फिक्स बिल आता है जिसमें कॉल, डेटा और कई बार OTT सब्सक्रिप्शन जैसी सुविधाएं शामिल होती हैं.
यह प्लान उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो ज्यादा डेटा यूज़ करते हैं, ऑफिस या बिज़नेस के लिए फोन पर निर्भर रहते हैं और बिना रुकावट सेवाएं चाहते हैं. फैमिली पोस्टपेड प्लान में एक ही बिल पर कई नंबर जोड़ने का फायदा भी मिलता है.
कौन किसमें आगे?
अगर खर्च की बात करें, तो प्रीपेड में ओवरस्पेंडिंग का खतरा कम होता है क्योंकि पहले ही पैसे दिए जाते हैं. वहीं पोस्टपेड में सुविधा ज्यादा होती है लेकिन अगर इस्तेमाल पर ध्यान न दिया जाए तो बिल उम्मीद से ज्यादा आ सकता है. हालांकि आजकल कई पोस्टपेड प्लान फिक्स्ड लिमिट और डेटा कैप के साथ आते हैं जिससे बिल कंट्रोल में रहता है.
नेटवर्क, स्पीड और सर्विस में क्या फर्क है?
बहुत से लोग मानते हैं कि पोस्टपेड में नेटवर्क और स्पीड बेहतर मिलती है, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर ऑपरेटर्स प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों में एक जैसा नेटवर्क देते हैं. फर्क मुख्य तौर पर कस्टमर सपोर्ट और कुछ प्रीमियम सुविधाओं में देखने को मिलता है.
आखिर आपके लिए बेस्ट कौन सा है?
अगर आप कम खर्च, ज्यादा कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, तो प्रीपेड आपके लिए सही है. लेकिन अगर आपको भारी डेटा, फैमिली प्लान और बिना रुकावट कनेक्टिविटी चाहिए तो पोस्टपेड बेहतर विकल्प बन सकता है. अपनी जरूरत समझकर सही प्लान चुन लिया तो आप भी मोबाइल प्लान के मामले में एक्सपर्ट कहलाएंगे.
यह भी पढ़ें:
YouTube पर व्यूज अटके हैं? 2026 में ये 5 गोल्डन रूल्स अपनाए और चैनल खुद उड़ान भरने लगेगा
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL