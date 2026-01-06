OTP चोरी का झंझट खत्म! लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन छुपाने की ट्रिक जान ली तो टेंशन फ्री हो जाएंगे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Smartphone Privacy: आज के डिजिटल दौर में OTP यानी वन टाइम पासवर्ड हमारी ऑनलाइन सुरक्षा की सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है. बैंकिंग ऐप, UPI पेमेंट, सोशल मीडिया लॉगिन या ऑनलाइन शॉपिंग, हर जगह OTP का इस्तेमाल होता है. लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब ये OTP मैसेज सीधे फोन की लॉक स्क्रीन पर दिखने लगते हैं. अगर आपका फोन किसी के हाथ में चला जाए या आप भीड़ में हों तो कोई भी आसानी से OTP पढ़ सकता है और आपके अकाउंट तक पहुंच बना सकता है.

लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन क्यों बनते हैं रिस्क?

ज्यादातर स्मार्टफोन में डिफॉल्ट सेटिंग ऐसी होती है कि मैसेज और ऐप नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन पर पूरी डिटेल के साथ दिखाई देते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि बिना फोन अनलॉक किए भी OTP देखा जा सकता है. यही छोटी-सी लापरवाही बड़े फ्रॉड का कारण बन सकती है. खासकर पब्लिक प्लेस, ऑफिस या यात्रा के दौरान यह खतरा और बढ़ जाता है.

एंड्रॉयड फोन में OTP नोटिफिकेशन कैसे छुपाएं

अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो कुछ आसान सेटिंग्स बदलकर अपनी प्राइवेसी को मजबूत बना सकते हैं. सबसे पहले फोन की Settings में जाएं और Notifications का विकल्प खोलें. यहां Lock Screen Notifications से जुड़ा ऑप्शन मिलेगा. इसमें जाकर “Hide sensitive content” या इससे मिलता-जुलता विकल्प चुन सकते हैं. ऐसा करने से लॉक स्क्रीन पर मैसेज का कंटेंट नहीं दिखेगा, सिर्फ ऐप का नाम नजर आएगा. OTP पढ़ने के लिए फोन अनलॉक करना जरूरी होगा.

iPhone में लॉक स्क्रीन से OTP कैसे गायब करें

iPhone यूजर्स के लिए भी Apple ने प्राइवेसी से जुड़े मजबूत फीचर्स दिए हैं. Settings में जाकर Notifications पर टैप करें और फिर “Show Previews” का विकल्प चुनें. यहां “When Unlocked” या “Never” को सिलेक्ट कर दें. इसके बाद OTP या किसी भी मैसेज का कंटेंट तब तक दिखाई नहीं देगा, जब तक आप Face ID, Touch ID या पासकोड से फोन अनलॉक नहीं करते.

सिर्फ OTP ही नहीं, पूरी प्राइवेसी होगी सुरक्षित

लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन छुपाने का फायदा सिर्फ OTP तक सीमित नहीं है. इससे आपके पर्सनल मैसेज, बैंक अलर्ट, ईमेल और ऐप नोटिफिकेशन भी दूसरों की नजरों से दूर रहते हैं. इससे न सिर्फ फ्रॉड का खतरा कम होता है बल्कि आपकी निजी बातचीत भी सुरक्षित रहती है.

छोटी सेटिंग, बड़ा सुकून

आजकल साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ज्यादातर फ्रॉड छोटी-छोटी लापरवाहियों से होते हैं. लॉक स्क्रीन पर OTP न दिखने देना ऐसी ही एक जरूरी सावधानी है जिसे अपनाकर आप खुद को बड़ी परेशानी से बचा सकते हैं. बस कुछ मिनट की सेटिंग और आपकी डिजिटल सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी.

