iPhone 17 Pro वाली कीमत में ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी देते हैं ये एंड्रॉयड फोन, देखें पूरी लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वीवो X300 अल्ट्रा दमदार चिपसेट, 4K रिकॉर्डिंग देता है।

iPhone 17 Pro Alternatives: ऐप्पल का iPhone 17 Pro एक पावरफुल डिवाइस है. इसमें एक से बढ़कर एक फीचर दिए गए हैं. कैमरा की बात करें तो यह प्रोफेशनल कैमरा को टक्कर देता है. वहीं इसमें लगा A19 Pro चिपसेट दमदार परफॉर्मेंस देने के साथ-साथ हैवी टास्क को भी आसानी से हैंडल कर लेता है. हालांकि, इसके लिए आपको 1,34,900 रुपये खर्च करने पड़ेंगे. आज हम आपके लिए इसके कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव लेकर आए हैं, जो लगभग इतनी ही कीमत में ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑफर करते हैं.

Samsung Galaxy S26 Ultra

सैमसंग का यह फोन iPhone 17 Pro और 17 Pro Max का सबसे बड़ा कंपीटिटर है. 17 Pro के लगभग समान कीमत वाले इस डिवाइस की मोटाई केवल 7.9mm है. इसका सबसे खास फीचर प्राइवेसी डिस्प्ले है, जो आजतक आईफोन समेत किसी भी दूसरे फोन में नहीं मिलता. इस फोन में 200MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जो आईफोन को टक्कर देने वाला है. कंपनी इसे सात साल तक OS अपडेट देगी, जो इसे लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट बनाता है.

Oppo Find X9 Ultra

Oppo ने Find X9 Ultra को कैमरा-फर्स्ट डिवाइस के तौर पर उतारा है. 17 Pro के मामले इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फीचर्स के मामले में भी यह काफी दमदार है. इसमें 7,050mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी लगी है, जो 100W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है. यह 17 Pro की 40W लिमिट से कई गुना ज्यादा है. इसमें कुल 6 लेंसेस लगे हुए हैं, जिनमें 10x ऑप्टिकल टेलीफोटो और 200MP का मेन सेंसर शामिल है. इसके साथ प्रोफेशनल इमेजिंग एक्सेसरीज किट भी यूज की जा सकती है.

Xiaomi 17 Ultra

इसकी कीमत 17 Pro के लगभग बराबर है. इसके फीचर की बात करें तो इसमें जबरदस्त कैमरा सिस्टम लगा हुआ है. यह फोन Leica 200MP ऑप्टिकल जूम टेलीफोटो लेंस के साथ लॉन्च हुआ था. शाओमी ने इस फोन में 1/1.4 इंच के सेंसर यूज किए हैं, जिनकी मदद से यह बिना डिजिटल क्रॉपिंग के 200MP इमेज को कैप्चर कर लेता है. इस पर भी फोटोग्राफी किट को अटैच किया जा सकता है.

Vivo X300 Ultra

Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और 6,600mAh की बैटरी वाला यह फोन iPhone 17 Pro को कड़ी टक्कर देता है. यह 4K 120fps वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे टास्क आसानी से हैंडल कर सकता है. दमदार सेंसर के साथ इसके कैमरा सेटअप में कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं, जो कम रोशनी और लॉन्ग डिस्टेंस से भी शानदार फोटो लेने में मदद करते हैं. Xiaomi 17 Ultra और Oppo Find X9 Ultra की तरह इसमें भी फोटोग्राफी किट लगाई जा सकती है.

ये भी पढ़ें- AC यूज करते समय नहीं रहेगी टेंशन, सिर्फ एक बटन दबाने से कम हो जाएगा बिजली बिल