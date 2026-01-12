Jio का बड़ा धमाका! सिर्फ 36 दिन वाला सस्ता रिचार्ज प्लान आया, रोज मिलेगा 2GB डेटा, जानिए बेनिफिट्स
Jio Recharge Plan: रिलायंस जियो ने अपने यूज़र्स को खुश करने के लिए एक नया और किफायती रिचार्ज प्लान पेश किया है.
Jio Recharge Plan: रिलायंस जियो ने अपने यूज़र्स को खुश करने के लिए एक नया और किफायती रिचार्ज प्लान पेश किया है. यह प्लान लिमिटेड टाइम फेस्टिव ऑफर के तहत लाया गया है और उन ग्राहकों के लिए खास है जो महीने और तीन महीने के रिचार्ज के बीच का बेहतर विकल्प ढूंढ रहे हैं. 450 रुपये की कीमत वाला यह प्लान 36 दिनों की वैलिडिटी के साथ डेटा, कॉलिंग और डिजिटल बेनिफिट्स का शानदार कॉम्बिनेशन देता है.
डेटा और कॉलिंग का पूरा फायदा
जियो के इस 450 रुपये वाले रिचार्ज प्लान में यूज़र्स को रोज़ाना 2GB हाई-स्पीड 4G डेटा मिलता है. पूरे 36 दिनों में कुल 72GB डेटा का फायदा उठाया जा सकता है. इसके अलावा जिन ग्राहकों के पास 5G सपोर्टेड डिवाइस है, वे जियो के ट्रू 5G प्रोग्राम के तहत अनलिमिटेड 5G डेटा का आनंद ले सकते हैं.
कॉलिंग की बात करें तो प्लान में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग दी जा रही है. साथ ही हर दिन 100 फ्री SMS की सुविधा भी मिलती है जिससे यह प्लान डेली यूज़ के लिए काफी संतुलित बन जाता है.
AI क्लाउड स्टोरेज और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन
इस रिचार्ज की एक खास बात इसका AI और क्लाउड से जुड़ा फायदा है. जियो इस प्लान के साथ JioAICloud का फ्री एक्सेस दे रहा है जिसमें 50GB तक का क्लाउड स्टोरेज शामिल है. इसका इस्तेमाल फोटो, वीडियो और जरूरी डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखने के लिए किया जा सकता है.
इतना ही नहीं, 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के यूज़र्स को Google Gemini का 18 महीने का प्रो प्लान भी मुफ्त दिया जा रहा है जिसकी कीमत हजारों रुपये बताई जा रही है. हालांकि, इस AI बेनिफिट को जारी रखने के लिए यूज़र को 349 रुपये या उससे ऊपर के अनलिमिटेड 5G प्लान पर लगातार बने रहना होगा.
OTT और एंटरटेनमेंट का डोज
मनोरंजन के शौकीनों के लिए भी यह प्लान किसी तोहफे से कम नहीं है. इसमें JioTV का एक्सेस मिलता है जिससे लाइव टीवी और कई चैनल देखे जा सकते हैं. साथ ही 3 महीने का JioHotstar Mobile/TV सब्सक्रिप्शन भी शामिल है.
ध्यान देने वाली बात यह है कि दूसरे और तीसरे महीने का JioHotstar फायदा बनाए रखने के लिए यूज़र्स को अपने मौजूदा प्लान के खत्म होने के 48 घंटे के अंदर रिचार्ज करना होगा. इसके अलावा जियो नए JioHome ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर दो महीने का फ्री ट्रायल भी दे रहा है.
Airtel का रिचार्ज प्लान
एयरटेल के पास अभी 180 या 200 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान नहीं है. कंपनी 3599 रुपये में एनुअल प्लान पेश करती है जिसमें 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉल, रोजाना 100 SMS, रोजाना 2GB + अनलिमिटेड 5G डेटा दिया जा रहा है. इसके अलावा रिचार्ज प्लान में यूजर्स को फ्री स्पैम अलर्ट, परप्लेक्सिटी प्रो एआई का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है.
