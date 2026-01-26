हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोन उठाने से पहले ही पता चल जाएगा काम, आईफोन में मिलता है ये कमाल का फीचर, ऐसे करें एक्टिवेट

फोन उठाने से पहले ही पता चल जाएगा काम, आईफोन में मिलता है ये कमाल का फीचर, ऐसे करें एक्टिवेट

आईफोन में कॉल स्क्रीनिंग के लिए एक कमाल का फीचर मिलता है. इसकी मदद से आप फोन उठाने से पहले पता कर सकते हैं कि कॉलर कौन है और उसने आपको क्यों फोन किया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 26 Jan 2026 09:23 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो किसी की कॉल उठाने से पहले ही पता कर सकते हैं कि सामने वाले ने आपको फोन क्यों किया है. इसके लिए iOS 26 अपडेट में एक नया फीचर जोड़ा गया था. स्पैम कॉल पर लगाम लगाने के लिए लाए गए इस कॉल स्क्रीनिंग फीचर की मदद से आईफोन अनजान यूजर्स को पहले पहचान बताने को कहता है. इसके बाद उससे मिले जवाब को आपके सामने रख देता है ताकि आप यह डिसाइड कर पाएं कि कॉल पिक करनी है या नहीं. इसे इनेबल करना भी एकदम आसान है.

आईफोन पूछ लेगा कॉल करने की वजह

iOS 26 में ऐप्पल ने 'आस्क रीजन फॉर कॉलिंग' नाम से नया फीचर जोड़ा था. इस फीचर को इनेबल करने के बाद अगर आपके पास किसी अनजान नंबर से कॉल आती है तो आईफोन आपसे पहले उससे नाम और फोन करने का कारण पूछ लेगा. इस फीचर में कॉल आते ही फोन की घंटी नहीं बजेगी बल्कि कॉलर को पहले होल्ड पर रखा जाएगा. जब वह नाम और कॉल करने का कारण बता देगा तो यह रियल टाइम में आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा. सामने वाले के जवाब के आधार पर आप यह जान पाएंगे कि कॉलर कौन है और उसने आपको क्यों कॉल किया है. इसके बाद आप चाहें तो कॉल एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कर सकते हैं. इसके अलावाा आपको कॉलर से बिना फोन उठाए और जानकारी मांगने का भी ऑप्शन मिलता है.

कैसे करें इनेबल?

फीचर को इनेबल करने के लिए आईफोन की सेटिंग ओपन कर ऐप्स में जाएं और फोन को सेलेक्ट करें. यहां स्क्रीन अननोन कॉलर्स सेक्शन में आपको आस्क रीजन फॉर कॉलिंग का ऑप्शन दिखेगा. इस पर टैप करते ही यह फीचर इनेबल हो जाएगा. वहीं अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी अनजान नंबर से कॉल न आएं तो आप इसी सेक्शन में साइलेंस का ऑप्शन चुन सकते हैं. इसे इनेबल करने के बाद अनजान नंबर से आने वाली सारी कॉल्स वॉइसमेल में चली जाएंगी.

Published at : 26 Jan 2026 09:23 AM (IST)
IPhone Tips And Tricks TECH NEWS IOS 26
