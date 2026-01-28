हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीहादसे से पहले कैसे रडार से गायब हो जाता है प्लेन? जानिए किन तकनीकी खराबी से होती है दुर्घटना

हादसे से पहले कैसे रडार से गायब हो जाता है प्लेन? जानिए किन तकनीकी खराबी से होती है दुर्घटना

Plane Radar System: जब भी किसी विमान हादसे की खबर आती है तो एक सवाल सबसे पहले उठता है क्या प्लेन रडार से गायब हो गया था?

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 28 Jan 2026 02:46 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Plane Radar System: जब भी किसी विमान हादसे की खबर आती है तो एक सवाल सबसे पहले उठता है क्या प्लेन रडार से गायब हो गया था? आमतौर पर यात्रियों को लगता है कि रडार से गायब होना मतलब प्लेन का अचानक लापता हो जाना लेकिन असल में इसके पीछे कई तकनीकी कारण हो सकते हैं.

रडार सिस्टम कैसे करता है प्लेन को ट्रैक

एयर ट्रैफिक कंट्रोल विमान को ट्रैक करने के लिए दो तरह के रडार का इस्तेमाल करता है. प्राइमरी रडार प्लेन से टकराकर लौटने वाले सिग्नल से उसकी लोकेशन बताता है जबकि सेकेंडरी रडार प्लेन में लगे ट्रांसपोंडर से मिलने वाले सिग्नल पर काम करता है. अधिकतर मामलों में अगर ट्रांसपोंडर काम करना बंद कर दे तो प्लेन सेकेंडरी रडार से गायब हो सकता है.

ट्रांसपोंडर फेल होना सबसे बड़ी वजह

विमान का ट्रांसपोंडर उसकी पहचान, ऊंचाई और स्पीड जैसी जानकारी कंट्रोल रूम तक भेजता है. तकनीकी खराबी, पावर फेल्योर या आग लगने जैसी स्थिति में यह सिस्टम बंद हो सकता है. ऐसे में प्लेन रडार स्क्रीन से अचानक गायब दिखने लगता है जबकि वह हवा में मौजूद होता है.

मौसम और वातावरण भी बन सकता है कारण

भयंकर तूफान, भारी बारिश, बिजली गिरना या सोलर एक्टिविटी जैसी स्थितियां भी रडार सिग्नल को प्रभावित कर सकती हैं. कुछ इलाकों में भौगोलिक वजहों से भी रडार कवरेज कमजोर हो जाती है खासकर समुद्र के ऊपर उड़ते समय.

नेविगेशन सिस्टम में गड़बड़ी से बढ़ता है खतरा

अगर प्लेन के नेविगेशन सिस्टम गलत डेटा दिखाने लगें तो पायलट को सही दिशा और ऊंचाई का अंदाजा नहीं रहता. गलत सेंसर रीडिंग की वजह से गलत फैसले लिए जा सकते हैं जो हादसे का कारण बन सकते हैं.

क्या जानबूझकर रडार से गायब किया जा सकता है प्लेन?

कुछ दुर्लभ मामलों में मानवीय गलती या जानबूझकर सिस्टम बंद करने से भी प्लेन रडार से ओझल हो सकता है. हालांकि आधुनिक विमानों में ऐसे सिस्टम लगाए जाते हैं जो किसी भी असामान्य गतिविधि की तुरंत सूचना देते हैं. प्लेन का रडार से गायब होना हमेशा रहस्य नहीं होता, बल्कि इसके पीछे ट्रांसपोंडर फेल्योर, मौसम, तकनीकी खराबी या कवरेज की सीमाएं हो सकती हैं.

यह भी पढ़ें:

फोन स्लो हो गया है? Factory Reset या Cleaning Apps, कौन सच में बढ़ाता है परफॉर्मेंस, जानिए पूरा सच

Published at : 28 Jan 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
Plane Radar System TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
महाराष्ट्र
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
विश्व
Watch: तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026 से Textile Sector को Jackpot? MSMEs, Jobs और Global Markets का खेल | Paisa Live
Sonmarg में बर्फीले तूफान ने मचाई तबाही, अगले 24 घंटे भारी! | Jammu Kashmir | Weather Alert
Weather News Update: Jammu-Kashmir के कई इलाकों में हुई रिकॉर्डतोड़ बर्फबारी | Snowfall | Winter
बंद कमरे में 40 मिनट तक हुई CM Mamata और Akhilesh की बातचीत, निकलते ही BJP पर अखिलेश ने बोला हमला!
Sonmarg में एवलांच के कहर से मचा हड़कंप, अलर्ट मोड पर शासन-प्रशासन | Weather News Update | Snowfall
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
महाराष्ट्र
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
विश्व
Watch: तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
बॉलीवुड
प्लेबैक सिंगिंग छोड़ अब डायरेक्टर बनेंगे अरिजीत सिंह? इस एक्टर की बेटी को फिल्म में ले रहे हीरोइन!
अब डायरेक्टर बनेंगे अरिजीत सिंह? इस एक्टर की बेटी को फिल्म में ले रहे हीरोइन!
इंडिया
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
हेल्थ
Nipah Virus: निपाह वायरस के क्या हैं लक्षण, जानें बुखार और सिरदर्द हल्के में क्यों न लें?
निपाह वायरस के क्या हैं लक्षण, जानें बुखार और सिरदर्द हल्के में क्यों न लें?
शिक्षा
Baramati Plane Crash: कौन थे अजित पवार के विमान के अनुभवी पायलट कैप्टन साहिल मदान? जानें उनके करियर और अनुभव की कहानी
कौन थे अजित पवार के विमान के अनुभवी पायलट कैप्टन साहिल मदान? जानें उनके करियर और अनुभव की कहानी
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget