Google Gemini: Google अपने AI असिस्टेंट Gemini को और ज्यादा स्मार्ट बनाने की तैयारी में है. सामने आई नई जानकारी के मुताबिक कंपनी Gemini में ऐसे फीचर्स पर काम कर रही है जो Android फोन पर यूजर की तरफ से सीधे काम कर सकें. इस अपकमिंग तकनीक को “Screen Automation” कहा जा रहा है जिससे Gemini खुद ऐप्स के अंदर जाकर ऑर्डर देना, राइड बुक करना जैसे काम कर पाएगा.

बीटा वर्जन में दिखे नए संकेत

टेक वेबसाइट 9to5Google की रिपोर्ट के अनुसार, Google ऐप के 17.4 बीटा वर्जन में इस फीचर से जुड़े कोड देखे गए हैं. यह जानकारी APK Teardown के जरिए सामने आई है जिसमें ऐप के अंदर छिपे आने वाले फीचर्स का पता लगाया जाता है. हालांकि अभी Google ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन इससे साफ है कि कंपनी इस तकनीक पर अंदरूनी तौर पर टेस्टिंग कर रही है.

Bonobo फीचर

रिपोर्ट में एक खास फीचर का जिक्र है जिसे Google ने अंदरूनी तौर पर “Bonobo” नाम दिया है. यह Get tasks done with Gemini सिस्टम का हिस्सा होगा. इसके जरिए यूजर Gemini से कह सकेंगे कि वह Uber से कैब बुक कर दे या Uber Eats से खाना ऑर्डर कर दे वो भी बिना ऐप खोले. शुरुआत में यह सुविधा सीमित ऐप्स तक ही रह सकती है खासकर Google के अपने ऐप्स तक.

Screen Automation कैसे करेगा काम?

Screen Automation के जरिए Gemini सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देगा बल्कि स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ऐप्स के साथ इंटरैक्ट भी करेगा. यानी ऑप्शन चुनना, फॉर्म भरना या किसी एक्शन को कन्फर्म करना जैसे काम Gemini खुद कर सकेगा. हालांकि Google ने साफ किया है कि यह फीचर हर Android ऐप के साथ काम नहीं करेगा और लॉन्च के समय केवल कुछ चुने हुए ऐप्स को ही सपोर्ट मिलेगा.

यूजर के कंट्रोल में रहेगा पूरा सिस्टम

इतनी पावर के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है. Google का कहना है कि Gemini से कभी-कभी गलती हो सकती है इसलिए किसी भी एक्शन की जिम्मेदारी यूजर की होगी. अच्छी बात यह है कि यूजर चाहें तो किसी भी समय Gemini को रोककर खुद मैन्युअली कंट्रोल ले सकते हैं.

Wasabi फीचर

Screen Automation के अलावा Google एक और नए फीचर पर काम कर रहा है जिसका कोडनेम Wasabi बताया जा रहा है. यह फीचर Likeness से जुड़ा होगा और इसमें 3D अवतार शामिल हो सकते हैं. यह तकनीक Google Meet में इस्तेमाल हो रहे अवतार जैसी हो सकती है. संकेत मिलते हैं कि यूजर Gemini के जरिए अपने अवतार को एक्सेस और मैनेज कर पाएंगे. Google के मुताबिक, किसी यूजर की पहचान या अवतार का इस्तेमाल सिर्फ वही व्यक्ति कर सकेगा.

Android का अनुभव होगा पूरी तरह बदलने वाला

इन सभी नए फीचर्स से साफ है कि Google Gemini को सिर्फ एक AI चैटबॉट नहीं, बल्कि Android फोन का एक्टिव असिस्टेंट बनाना चाहता है. आने वाले समय में फोन चलाने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है जहां Gemini आपके लिए ज्यादा से ज्यादा काम खुद करता नजर आएगा.

