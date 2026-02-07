हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब फोन छुए बिना होगा सब कुछ! Google Gemini खुद ऑर्डर करेगा, कैब बुक करेगा और आपकी तरह काम भी करेगा, जानिए कैसे

अब फोन छुए बिना होगा सब कुछ! Google Gemini खुद ऑर्डर करेगा, कैब बुक करेगा और आपकी तरह काम भी करेगा, जानिए कैसे

Google Gemini: Google अपने AI असिस्टेंट Gemini को और ज्यादा स्मार्ट बनाने की तैयारी में है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 07 Feb 2026 09:53 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Google Gemini: Google अपने AI असिस्टेंट Gemini को और ज्यादा स्मार्ट बनाने की तैयारी में है. सामने आई नई जानकारी के मुताबिक कंपनी Gemini में ऐसे फीचर्स पर काम कर रही है जो Android फोन पर यूजर की तरफ से सीधे काम कर सकें. इस अपकमिंग तकनीक को “Screen Automation” कहा जा रहा है जिससे Gemini खुद ऐप्स के अंदर जाकर ऑर्डर देना, राइड बुक करना जैसे काम कर पाएगा.

बीटा वर्जन में दिखे नए संकेत

टेक वेबसाइट 9to5Google की रिपोर्ट के अनुसार, Google ऐप के 17.4 बीटा वर्जन में इस फीचर से जुड़े कोड देखे गए हैं. यह जानकारी APK Teardown के जरिए सामने आई है जिसमें ऐप के अंदर छिपे आने वाले फीचर्स का पता लगाया जाता है. हालांकि अभी Google ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन इससे साफ है कि कंपनी इस तकनीक पर अंदरूनी तौर पर टेस्टिंग कर रही है.

Bonobo फीचर

रिपोर्ट में एक खास फीचर का जिक्र है जिसे Google ने अंदरूनी तौर पर “Bonobo” नाम दिया है. यह Get tasks done with Gemini सिस्टम का हिस्सा होगा. इसके जरिए यूजर Gemini से कह सकेंगे कि वह Uber से कैब बुक कर दे या Uber Eats से खाना ऑर्डर कर दे वो भी बिना ऐप खोले. शुरुआत में यह सुविधा सीमित ऐप्स तक ही रह सकती है खासकर Google के अपने ऐप्स तक.

Screen Automation कैसे करेगा काम?

Screen Automation के जरिए Gemini सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देगा बल्कि स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ऐप्स के साथ इंटरैक्ट भी करेगा. यानी ऑप्शन चुनना, फॉर्म भरना या किसी एक्शन को कन्फर्म करना जैसे काम Gemini खुद कर सकेगा. हालांकि Google ने साफ किया है कि यह फीचर हर Android ऐप के साथ काम नहीं करेगा और लॉन्च के समय केवल कुछ चुने हुए ऐप्स को ही सपोर्ट मिलेगा.

यूजर के कंट्रोल में रहेगा पूरा सिस्टम

इतनी पावर के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है. Google का कहना है कि Gemini से कभी-कभी गलती हो सकती है इसलिए किसी भी एक्शन की जिम्मेदारी यूजर की होगी. अच्छी बात यह है कि यूजर चाहें तो किसी भी समय Gemini को रोककर खुद मैन्युअली कंट्रोल ले सकते हैं.

Wasabi फीचर

Screen Automation के अलावा Google एक और नए फीचर पर काम कर रहा है जिसका कोडनेम Wasabi बताया जा रहा है. यह फीचर Likeness से जुड़ा होगा और इसमें 3D अवतार शामिल हो सकते हैं. यह तकनीक Google Meet में इस्तेमाल हो रहे अवतार जैसी हो सकती है. संकेत मिलते हैं कि यूजर Gemini के जरिए अपने अवतार को एक्सेस और मैनेज कर पाएंगे. Google के मुताबिक, किसी यूजर की पहचान या अवतार का इस्तेमाल सिर्फ वही व्यक्ति कर सकेगा.

Android का अनुभव होगा पूरी तरह बदलने वाला

इन सभी नए फीचर्स से साफ है कि Google Gemini को सिर्फ एक AI चैटबॉट नहीं, बल्कि Android फोन का एक्टिव असिस्टेंट बनाना चाहता है. आने वाले समय में फोन चलाने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है जहां Gemini आपके लिए ज्यादा से ज्यादा काम खुद करता नजर आएगा.

यह भी पढ़ें:

भारत छोड़ सकता है WhatsApp? जानिए प्राइवेसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई फटकार, यहां जानिए पूरा मामला

Published at : 07 Feb 2026 09:53 AM (IST)
Tags :
Android Google Gemini TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बस यात्रियों को रौंदा, 6 लोगों की मौके पर मौत
मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बस यात्रियों को रौंदा, 6 लोगों की मौके पर मौत
विश्व
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी, जानें पीयूष गोयल ने क्या-क्या बताया
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
बॉलीवुड
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई, बोले- 'मैं बस एक ब्रेक...'
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई
Advertisement

वीडियोज

RSS के 100 साल पूरे होने पर खास कार्यक्रम, ये हस्तियों होंगी शामिल | Mumbai | Mohan Bhagwat|Breaking
Pappu Yadav Arrested: पप्पू यादव और पुलिस के बीच हुई तीखी नोकझोंक | Breaking | Bihar Police | Patna
Pappu Yadav: पप्पू यादव की गिरफ्तारी से भड़के समर्थक, किया भारी हंगामा | Breaking | Bihar Police
India US Trade Deal: भारत-अमेरिका ने ट्रेड डील की अंतरिम रूपरेखा जारी की | Donlad Trump | PM Modi
Sansani: सिस्टम के 'सरकारी कातिलों' का जाल ! | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बस यात्रियों को रौंदा, 6 लोगों की मौके पर मौत
मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बस यात्रियों को रौंदा, 6 लोगों की मौके पर मौत
विश्व
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी, जानें पीयूष गोयल ने क्या-क्या बताया
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
बॉलीवुड
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई, बोले- 'मैं बस एक ब्रेक...'
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई
इंडिया
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
इंडिया
India-Bangladesh Relations: संसद में उठा बांग्लादेश का मुद्दा, JDU ने हिंदुओं को लेकर पूछा तीखा सवाल, सरकार ने क्या दिया जवाब?
संसद में उठा बांग्लादेश का मुद्दा, JDU ने हिंदुओं को लेकर पूछा तीखा सवाल, सरकार ने क्या दिया जवाब?
रिलेशनशिप
Rose Day पर गर्लफ्रेंड को पहली बार कर रहे प्रपोज? गलती से भी न करें ये 7 गलतियां
Rose Day पर गर्लफ्रेंड को पहली बार कर रहे प्रपोज? गलती से भी न करें ये 7 गलतियां
यूटिलिटी
UP SIR Update: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की तारीख बढ़ी, अब अंतिम सूची 10 अप्रैल को होगी जारी
वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की तारीख बढ़ी, अब अंतिम सूची 10 अप्रैल को होगी जारी
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget