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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या इन्वर्टर पर भी इंडक्शन को चला सकते हैं? अभी जान लें सच्चाई वरना एक गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान

क्या इन्वर्टर पर भी इंडक्शन को चला सकते हैं? अभी जान लें सच्चाई वरना एक गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान

Induction on Inverter: इंडक्शन चूल्हा आमतौर पर 1200W से 2000W तक बिजली खपत करता है. यानी यह एक हाई-पावर डिवाइस है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 19 Apr 2026 04:54 PM (IST)
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  • इंडक्शन चूल्हा चलाने के लिए उच्च क्षमता वाला इन्वर्टर जरूरी।
  • कम क्षमता वाले इन्वर्टर ओवरलोड होकर बंद हो सकते हैं।
  • इंडक्शन से बैटरी तेजी से डिस्चार्ज, लाइफ कम होती है।
  • केवल प्योर साइन वेव इन्वर्टर पर इंडक्शन इस्तेमाल करें।

Induction on Inverter: आजकल बिजली कटौती के दौरान इन्वर्टर हर घर की जरूरत बन चुका है. ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि क्या इन्वर्टर पर इंडक्शन चूल्हा चलाया जा सकता है? जवाब है हां लेकिन इसमें कुछ जरूरी शर्तें और जोखिम भी जुड़े होते हैं. अगर बिना समझे इस्तेमाल किया तो आपका इन्वर्टर या बैटरी दोनों खराब हो सकते हैं.

इंडक्शन चूल्हा कितनी बिजली खाता है?

इंडक्शन चूल्हा आमतौर पर 1200W से 2000W तक बिजली खपत करता है. यानी यह एक हाई-पावर डिवाइस है. वहीं, घरों में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर इन्वर्टर 600VA से 1500VA तक के होते हैं जो इतने भारी लोड को लंबे समय तक संभाल नहीं पाते.

इन्वर्टर की क्षमता क्यों है जरूरी?

अगर आप इंडक्शन चलाना चाहते हैं तो आपके इन्वर्टर की क्षमता कम से कम 2000VA या उससे ज्यादा होनी चाहिए. साथ ही, बैटरी भी मजबूत होनी चाहिए (जैसे 150Ah या उससे अधिक). अगर इन्वर्टर की क्षमता कम हुई तो वह ओवरलोड हो सकता है और अचानक बंद भी हो सकता है.

बैटरी पर क्या पड़ेगा असर?

इंडक्शन चूल्हा ज्यादा बिजली खींचता है जिससे बैटरी बहुत तेजी से डिस्चार्ज होती है. उदाहरण के लिए, अगर आप 150Ah बैटरी पर इंडक्शन चलाते हैं तो यह मुश्किल से 20-30 मिनट ही चल पाएगा. ज्यादा देर चलाने पर बैटरी की लाइफ कम हो सकती है.

क्या हर इन्वर्टर पर चलेगा इंडक्शन?

नहीं. इंडक्शन चूल्हा चलाने के लिए आपको Pure Sine Wave इन्वर्टर की जरूरत होती है. साधारण या Square Wave इन्वर्टर पर इंडक्शन ठीक से काम नहीं करेगा और डिवाइस को नुकसान भी पहुंच सकता है.

सेफ्टी टिप्स जो जरूर जान लें

इंडक्शन को इन्वर्टर पर चलाते समय कुछ सावधानियां बहुत जरूरी हैं.

  • हमेशा हाई-कैपेसिटी इन्वर्टर का इस्तेमाल करें
  • एक समय में सिर्फ इंडक्शन ही चलाएं, अन्य भारी उपकरण बंद रखें
  • ज्यादा देर तक लगातार इस्तेमाल न करें
  • बैटरी की हेल्थ का ध्यान रखें

कब है सही विकल्प?

अगर आपको कभी-कभी हल्का खाना बनाना है, जैसे चाय या मैगी, तो इन्वर्टर पर इंडक्शन चलाना ठीक है. लेकिन रोजाना या लंबे समय तक इस्तेमाल करना सही नहीं है. इसके लिए गैस या अन्य विकल्प बेहतर रहेंगे. इन्वर्टर पर इंडक्शन चलाना संभव तो है लेकिन यह पूरी तरह आपके सिस्टम की क्षमता पर निर्भर करता है.

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Published at : 19 Apr 2026 04:53 PM (IST)
Tags :
Induction TECH NEWS HINDI
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