Google से अगर गलती से भी पूछ ली ये चीजें तो घर से उठा ले जाएगी पुलिस!

Google: आज हर जानकारी सिर्फ एक सर्च दूर है. मगर कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें गूगल पर टाइप करना न सिर्फ खतरनाक हो सकता है बल्कि कानूनी परेशानी भी खड़ी कर सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 13 Oct 2025 09:44 AM (IST)
Google: आज हर जानकारी सिर्फ एक सर्च दूर है. मगर कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें गूगल पर टाइप करना न सिर्फ खतरनाक हो सकता है बल्कि कानूनी परेशानी भी खड़ी कर सकता है. बहुत से लोग मज़ाक में, जिज्ञासा में या पढ़ाई-लिखाई के नाम पर संवेदनशील चीज़ें सर्च कर लेते हैं पर ये याद रखना जरूरी है कि आपकी ऑनलाइन गतिविधियां रिकॉर्ड रहती हैं और कानून के दायरे में आने पर अधिकारियों को उपलब्ध कराई जा सकती हैं.

किन सर्चेज़ पर तेज़ी से शंका होती है?

यदि आप भूल से या किसी प्रयोग के कारण ऐसे शब्द या सवाल गूगल पर टाइप करते हैं जो सीधे किसी अपराध या हिंसा से जुड़े हैं जैसे हथियार बनाने के तरीके, बम या जहर कैसे तैयार किया जाए, किसी का किडनैप करने या हिटमैन ढूँढने के तरीके, ड्रग्स का निर्माण, किसी सरकार या सार्वजनिक जगह पर हमला करने से जुड़ी जानकारी, किसी की निजी जानकारी चुराने/दिखाए जाने जैसी चीज़ें तो ये सर्चेज़ खुद-ब-खुद जांच का कारण बन सकते हैं. इसी तरह चरमपंथी या आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े कीवर्ड भी बेहद संवेदनशील माने जाते हैं.

Google लॉग और पुलिस क्यों देख सकती है?

आपकी सर्च हिस्ट्री, आईपी एड्रेस और जियो-लोकेशन जैसे डिजिटल निशान सर्विस प्रोवाइडर और प्लेटफार्मों पर रिकॉर्ड होते हैं. ज़रूरत पड़ने पर कानून प्रवर्तन एजेंसियां कोर्ट ऑर्डर, सबपोना या आधिकारिक अनुरोध के ज़रिये इन रिकॉर्ड्स की मांग कर सकती हैं. भारत में साइबर मामलों और व्यापक सुरक्षा के लिए लागू कई कानून जैसे कि आईटी एक्ट और आपराधिक कानून—अधिकारीगण डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं खासकर जब किसी सर्च से स्पष्ट नियत या जोखिम की आशंका पैदा हो.

गलती से सर्च हो गया तो क्या करें

सबसे पहले घबराइए मत. अगर आप निर्दोष हैं और सच्चाई यह है कि आपने मात्र जिज्ञासा, पढ़ाई या रीसर्च के लिए कुछ देखा था तो बेहतर यही है कि आप शांत रहें और ज़रूरी तौर-तरीके अपनाएं. अपने ब्राउज़िंग का रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से साझा न करें, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर के आगे की गलतियां न बढ़ाएं, और यदि आपको किसी तरह की नोटिस या पूछताछ मिलती है तो वैधानिक सलाह के लिए किसी वकील से तुरंत संपर्क करें. वकील आपसे सुधारात्मक कदम, साक्ष्य-दस्तावेज़ और संवाद की सही रूपरेखा तय करने में मदद करेगा.

क्या सर्च करना ही अपराध है?

हर सर्च अपराध नहीं बनता. कानूनी कार्रवाई आमतौर पर तब होती है जब सर्च के साथ कोई आपराधिक नियत, तैयारी या कर्तव्यनिष्ठा के स्पष्ट संकेत मिलते हैं जैसे सर्च के बाद किसी असामान्य खरीदारी का रिकॉर्ड, संदिग्ध संदेश या वास्तविक कण्ट्रैक्ट. इसलिए एक-दो गलत क्लिक के चलते तुरंत घबड़ाना ज़रूरी नहीं, पर सावधानी बढ़ाना और कानून के साथ पूरी तरह सहयोग करना बुद्धिमानी है.

Published at : 13 Oct 2025 09:34 AM (IST)
Tags :
Google TECH NEWS HINDI
