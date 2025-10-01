जेल से छूटने के बाद सड़कों पर हुड़दंग मचाकर मनाया जश्न, पुलिस ने फिर दर्ज किया केस

सोशल मीडिया पर चर्चा में बने रहने के लिए लोग कानून और संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं. वाराणसी जिला जेल परिसर से जुड़ा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा के केंद्र में है. पुलिस ने वीडियो संज्ञान में आते ही तुरंत आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए केस दर्ज किया है.

दरअसल इस वीडियो में जेल से छूटने के बाद एक युवक अपने साथियों संग बनारस के सड़कों पर हुड़दंग मचाते हुए देखा जा रहा है. फिलहाल इस मामले में वाराणसी पुलिस ने कार्रवाई की है. साथ ही पुलिस ने सभी से कान पकड़कर माफी मंगवाते हुए आगे से ऐसी हरकत न करने के लिए कहा है.

जेल से बाहर निकलते ही काशी की सड़कों पर हुड़दंग

वाराणसी के चौकाघाट स्थित जिला जेल में बंद एक आरोपी बाहर निकला तो उसके साथियों ने जोरदार स्वागत किया. इस दौरान सड़क पर जाते हुए हुड़दंगई की भी तस्वीर सामने आई, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.

वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि रात का वक्त था और जैसे ही युवक जेल से बाहर निकलता है अपने साथियों के साथ बाइक पर नारेबाजी के साथ जाते हुए देखा जा रहा है. फिलहाल इस मामले में वाराणसी पुलिस ने एक बार फिर संज्ञान लेते हुए आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई की है.

कान पकड़कर मंगवाई माफी

वीडियो वायरल होने के बाद वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने इस मामले में संज्ञान लिया है. आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज करने के अलावा कान पकड़कर उनसे माफी मंगवाई है और दोबारा ऐसा न करने की हिदायत दी है. फिलहाल इस वीडियो को लेकर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.

फिलहाल सभी हुड़दंग मचाने वाले आरोपियों ने आगे से इस तरह की हरकत न करने की बात कही है. वहीं पुलिस ने भी आगे सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.