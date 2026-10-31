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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयोगी सरकार में नौकरी नहीं, रोजगार देने का सपना! जौनपुर की सुप्रिया के आइडिया ने जीता दिल

योगी सरकार में नौकरी नहीं, रोजगार देने का सपना! जौनपुर की सुप्रिया के आइडिया ने जीता दिल

जौनपुर के यूपी राइज 2026 में छात्रा सुप्रिया ने क्रोशिया हस्तकला से जुड़े स्टार्टअप आइडिया के लिए पहला पुरस्कार जीता. उन्हें 25 हजार रुपये मिले. कार्यक्रम में 11 नवाचार पेश हुए.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 31 Oct 2026 10:27 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में युवाओं को नौकरी तलाशने के बजाय रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में 'यूपी राइज 2026' एक नया मंच बन रहा है. शुक्रवार को जौनपुर के तिलकधारी पीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं ने अपने स्टार्टअप और नवाचार के विचार पेश किए. प्रतियोगिता में जौनपुर की छात्रा सुप्रिया ने पहला स्थान हासिल किया. उन्हें 25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया गया. सुप्रिया ने पारंपरिक क्रोशिया कला को आधुनिक उत्पादों से जोड़कर अपना स्टार्टअप आइडिया पेश किया.

कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार, उद्यमिता और नवाचार के लिए प्रोत्साहित करना था. इसमें कृषि, हस्तशिल्प, मेडिकल, प्रबंधन, हाइपरलोकल ई-कॉमर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे क्षेत्रों के विचार सामने आए. कुल 11 स्टार्टअप और नवाचार प्रस्तुत किए गए. आयोजकों के मुताबिक, यह मंच युवाओं को अपने विचारों को कारोबार में बदलने का अवसर दे रहा है.

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क्रोशिया कला को आधुनिक रूप देकर जीता पहला पुरस्कार

तिलकधारी कॉलेज में बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा सुप्रिया ने पारंपरिक क्रोशिया क्राफ्ट को नए उत्पादों से जोड़ा. उन्होंने इस कला से फोन कवर, कोस्टर और हेयर क्लिप जैसे सामान बनाने का आइडिया पेश किया. निर्णायकों ने उनके नवाचार को पहला स्थान दिया. उन्हें 25 हजार रुपये देकर सम्मानित किया गया.

सुप्रिया ने बताया कि वह पुरस्कार की राशि अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में लगाएंगी. उनका प्रयास पारंपरिक हस्तकला को नया बाजार देना और इससे रोजगार के अवसर तैयार करना है. प्रतियोगिता में कौशल को सेकेंड रनर-अप का स्थान मिला, जबकि सुजल को सांत्वना पुरस्कार दिया गया.

युवाओं को नौकरी देने वाला बनने का संदेश

कार्यक्रम का शुभारंभ मेंटॉर ज्योति तिवारी रस्तोगी, अनुपम रघुवंशी और कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रामाश्रय सिंह ने किया. मेंटॉर ज्योति तिवारी रस्तोगी ने युवाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और नौकरी मांगने के बजाय रोजगार देने वाला बनने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि आज युवाओं के पास ऐसे मंच और सुविधाएं हैं, जो उनके समय में उपलब्ध नहीं थीं.

ज्योति तिवारी रस्तोगी 'इंजीनियस वर्कज' की संस्थापक और सीईओ हैं. उन्हें स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्युटिकल क्षेत्र में 15 साल से अधिक का अनुभव है. उन्होंने महिला स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी काम किया है.

स्टार्टअप से पहले मार्केट रिसर्च जरूरी

दूसरे मेंटॉर अनुपम रघुवंशी ने युवाओं को अपनी कमियों को पहचानने और उनमें सुधार करने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने से पहले बाजार की जरूरत समझना जरूरी है. इसके लिए गहन मार्केट रिसर्च करनी चाहिए. उन्होंने नए विचारों को व्यावहारिक अनुभव से जोड़ने पर भी जोर दिया.

रघुवंशी करियर हेल्पलाइन के संस्थापक हैं. उन्हें करियर काउंसलिंग, उद्यमिता और नेतृत्व विकास का दो दशक से अधिक अनुभव है. उन्होंने युवाओं से लगातार सीखने और आगे बढ़ने की अपील की.

11 स्टार्टअप आइडिया से रोजगार की नई उम्मीद

कार्यक्रम में ऑक्टो फ्लो, मशरूम फार्मिंग, क्राफ्ट विद सुप्रिया, कृषि नेत्र, फ्रेश फोल्ड, इंस्टेंट कारीगर, डीजी दुकान और AI ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे विचार पेश किए गए. ये आइडिया कृषि, शिक्षा, तकनीक, आपदा प्रबंधन और उद्योग से जुड़े थे.

कार्यक्रम में विद्यार्थियों के लिए एक विशेष 'शक्ति जोन' भी बनाया गया. यहां छात्र-छात्राओं ने पर्चियों पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश को लेकर अपने सपने और सुझाव लिखे. आयोजन ने युवाओं को अपने विचार साझा करने और उन्हें कारोबार में बदलने की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दिया.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 31 Oct 2026 10:27 AM (IST)
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