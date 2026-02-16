उत्तराखंड: 17 फरवरी से इन 5 जिलों में मौसम लेगा करवट, बर्फबारी और बारिश की भी है संभावना

उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 17 फरवरी से प्रदेश के पर्वतीय जिलों में मौसम बदलने की संभावना है. विशेष रूप से उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं.

मौसम विभाग के अनुसार 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना अधिक है. ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों और यात्रा पर निकलने वाले पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. हालांकि प्रदेश के मैदानी और अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा. 18 फरवरी को भी मौसम का यही मिजाज रहने की संभावना है, जबकि 19 से 21 फरवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क रहने का अनुमान है.

तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में हल्के बदलाव के बावजूद तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी. यानी बारिश और बर्फबारी सीमित क्षेत्रों तक ही असर दिखाएगी और व्यापक ठंड की स्थिति बनने की संभावना कम है.

देहरादून में गर्मी का अहसास

उधर रविवार को मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम पूरी तरह साफ रहा. चटक धूप खिलने से लोगों को हल्की गर्मी का अहसास हुआ. राजधानी देहरादून में अधिकतम तापमान सामान्य से चार डिग्री अधिक 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से दो डिग्री ज्यादा 11.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई.

प्रशासन सतर्क

फिलहाल पर्वतीय जिलों में मौसम के इस बदलाव को लेकर प्रशासन सतर्क है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को मौसम अपडेट पर नजर रखने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है.