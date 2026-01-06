उत्तराखंड: पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी के आसार, मैदान में कोहरा और कोल्ड डे की चेतावनी

उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं, जबकि मैदानी जिलों में घना कोहरा और पाला गिरने से शीत दिवस जैसी स्थिति बनी रह सकती है. मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार छह जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. खासतौर पर 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना अधिक जताई गई है. इससे ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड और बढ़ सकती है, वहीं पर्यटक क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है.

उधर, मैदानी जिलों में ठंड का असर लगातार बना हुआ है. देहरादून समेत हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी जिलों के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाने और पाला गिरने की चेतावनी जारी की गई है. सुबह और देर रात के समय दृश्यता बेहद कम रहने की आशंका है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है. कोहरे और सर्द हवाओं के कारण शीत दिवस जैसी स्थिति बनने की संभावना है.



शीतलहर ने लोगों की परेशानी बढ़ाई

सोमवार के मौसम की बात करें तो मैदानी इलाकों में दिन के समय कोहरे से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन शीतलहर ने लोगों की परेशानी बढ़ाए रखी. देहरादून में अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 20.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में शीतलहर चलने के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड और अधिक तीखी हो गई.

1 जनवरी तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान

आगे के मौसम को लेकर राहत की खबर यह है कि छह जनवरी की संभावित बारिश-बर्फबारी के बाद 11 जनवरी तक प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. हालांकि, ठंड और कोहरे से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद कम ही जताई जा रही है.