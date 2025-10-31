उत्तराखंड में मिशन-27 के लिए एक्टिव हुई BJP, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने की रणनीति

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में मिशन-27 के लिए एक्टिव हुई BJP, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने की रणनीति

Dehradun News: उत्तराखंड बीजेपी आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अभी से संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी ने रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है.

By : दानिश खान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 31 Oct 2025 03:16 PM (IST)
उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक बार फिर एक्टिव मोड में दिखाई देने लगी है, आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अभी से संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं. हाल ही में नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के बाद अब भाजपा की पूरी टीम फील्ड में उतरने की तैयारी में है. पार्टी ने बूथ से लेकर विधानसभा स्तर तक संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में पार्टी लगातार बैठकों की श्रृंखला आयोजित करने जा रही है. इसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र में पदाधिकारियों के दौरे तय किए जा रहे हैं, भाजपा का मुख्य फोकस इस बार बूथ मैनेजमेंट और जनसंपर्क अभियान पर रहेगा. पार्टी चाहती है कि हर मंडल, हर शक्ति केंद्र और हर बूथ पर कार्यकर्ता पूरी तरह सक्रिय रहें, ताकि जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जा सके.

'हर कार्यक्रम चुनावी रणनीति का हिस्सा'

प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने बताया कि रजत जयंती वर्ष के अवसर पर भाजपा कई कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू करने जा रही है. उन्होंने कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि हर कार्यक्रम कहीं न कहीं चुनावी रणनीति से जुड़ा हुआ है,ऐसे आयोजनों के माध्यम से भाजपा का उद्देश्य संगठन को और अधिक मजबूत करना तथा जनता के बीच अपनी नीतियों और उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना है.

'बूथ स्तर तक रणनीति को करेंगे मजबूत'

दीप्ति रावत भारद्वाज ने बताया कि मंडल स्तर पर बैठकों की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट काशीपुर से करेंगे. इसके बाद प्रदेश के सभी 304 मंडलों में पदाधिकारी पहुंचकर बैठकों के माध्यम से संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे और बूथ स्तर तक की रणनीति को मजबूत करेंगे.

भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि मजबूत संगठन ही 2027 में सफलता की कुंजी बनेगा, इसलिए पार्टी ने अभी से कार्यकर्ताओं को सक्रिय मोड में लाने के लिए मिशन 2027 की दिशा में अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं.

Published at : 31 Oct 2025 03:16 PM (IST)
Dehradun News BJP Uttarakhand News
