उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर CM धामी का बड़ा एक्शन, होमगार्ड्स निदेशक सस्पेंड, जांच कमेटी गठित

उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर उच्च स्तरीय अधिकारी पर कार्रवाई की है. होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री की खरीद से जुड़े घोटाले में संलिप्त पाए जाने पर निर्देशक होमगार्ड (डिप्टी कमांडेंट) अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. साथ ही पूरे मामले की गहन जांच के लिए संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

टेंडर प्रक्रिया में गंभीर वित्तीय अनियमितताएों का आरोप

यह प्रकरण वित्तीय साल 2024-25 और 2025-26 के दौरान होमगार्ड्स के लिए वर्दी सामग्री की खरीद प्रक्रिया से संबंधित है. आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं की गईं और नियमों का पालन नहीं किया गया. महानिदेशक, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा, देहरादून की ओर से शासन को भेजी गई रिपोर्ट में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि की गई थी.

महानिदेशक की संस्तुति के आधार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिप्टी कमांडेंट अमिताभ श्रीवास्तव को निलंबित करने के साथ-साथ संयुक्त जांच समिति के गठन के आदेश जारी किए है. यह समिति पूरे मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति- मुख्यमंत्री धामी

मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर अनियमितता, भ्रष्टाचार या सरकारी धन के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. चाहे अधिकारी कितना ही वरिष्ठ क्यों न हो, दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

सीएम धामी की इस कार्रवाई को प्रशासनिक तंत्र में स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदार कार्यप्रणाली को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. यह कदम न केवल होमगार्ड्स विभाग बल्कि पूरे सरकारी तंत्र में अनुशासन और विश्वास कायम करने की दिशा में अहम माना जा रहा है.