उत्तराखंड में चार धाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या ने नया रिकॉर्ड बना लिया है. इस बार 12 अक्टूबर को बीते वर्ष पूरे यात्रा काल में दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या 48 लाख 4 हजार थी. अब इस आंकड़े को पार करते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि यात्रा अभी चल रही है. इससे उम्मीद जताई जा रही है कि अभी यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है.

यह यात्रा 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही अगले साल तक के लिए बंद हो जाएगी. पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में चार धाम यात्रा में आज की तारीख तक 48 लाख 4216 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे. इस बार अक्टूबर माह में यह आंकड़ा पार होने से नया रिकॉर्ड बन गया है, जबकि 2023 में चार धाम यात्रा में 56 लाख से अधिक श्रद्धालु आए थे.

कई दिनों तक पूरी तरह बंद रही थी यमुनोत्री व गंगोत्री धाम की यात्रा

इस साल खराब मौसम के साथ आपदा की घटनाओं का चार धाम यात्रा पर बड़ा असर पड़ा. उत्तरकाशी जिले के धरारी व हर्षिल में आई भयानक आपदा से यमुनोत्री व गंगोत्री धाम की यात्रा कई दिनों तक पूरी तरह बंद रही थी. क्षतिग्रस्त गंगोत्री नेशनल हाईवे यातायात के लिए बहाल होने पर गंगोत्री व यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू हो पाई.

अब चार धाम यात्रा ने श्रद्धालुओं की संख्या में नया रिकॉर्ड बनाया है. चार धाम यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, 30 अप्रैल से 12 अक्टूबर 2025 तक हेमकुंड साहिब सहित चार धाम यात्रा में 48 लाख 30 हजार 393 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं.

श्रद्धालुओं की सुरक्षित व सुलभ यात्रा सरकार की प्राथमिकता

वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि इस बार प्रदेश में आपदा की चुनौतियों के बावजूद चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या का रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है. प्रदेश सरकार की ओर से किए गए प्रबंधन व्यवस्था का परिणाम है. श्रद्धालुओं की सुरक्षित व सुलभ यात्रा सरकार की प्राथमिकता है. आने वाले समय में चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या और भी बढ़ाने की संभावना है, इसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है कि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो और यात्रा सही रूप से चले.