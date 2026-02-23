बुलंदशहर में एयरफोर्स जवान और उसके पिता से मारपीट, हॉर्न बजाने पर हुआ था विवाद, FIR दर्ज
Bulandshahr Crime News: बुलंदशहर में दबंगों का कहर देखने को मिला है, हॉर्न बजाने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपियों ने एयरफोर्स के जवान और उनके पिता की बेरहमी से पिटाई कर दी.
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों का कहर देखने को मिला है, यहां मामूली विवाद में एयरफोर्स के जवान और उनके पिता को बेरहमी से पीटा गया है. बताया गया कि एयरफोर्स जवान और उनके पिता जो कि सरकारी अध्यापक हैं, वह कार से सगाई समारोह में शामिल होने के बाद लौट रहे थे. इसी दौरान विवाद के बाद बरातियों और एयरफोर्स के जवान और बरातियों के बीच मारपीट हो गई है. इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से थाने में तहरीर दी गई है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.
जानकारी के मुताबिक, यह घटना जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के न्यू पुख्ता बाजार पर हुई है. जहां रास्ते में आकाश शर्मा नामक शख्स की घुड़चढ़ी का प्रोग्राम चल रहा था, सभी बाराती जा रहे थे. डांस की वजह से रास्ता बंद कर दिया गया था. जिस पर पीड़ित प्रथम जो कि एयरफोर्स का जवान है और उसके पिता कार में सवार थे, उन्होंने रास्ता देने के लिए हॉर्न बजाया, जिस बाराती पक्ष के लोग भड़क गए,
मारपीट का वीडियो आया सामने
इसके बाद दोनों पक्षों में बहस के बाद नौबत मारपीट तक जा पहुंची. मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कई लोग मिलकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया है.
हॉर्न बजाने को लेकर हुआ था विवाद
वहीं इस घटना के संबंध में पीड़ित एयरफोर्स के जवान के पिता जितेन्द्र सिंह ने बताया कि, वे एक सगाई के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपनी कार से वापस घर आ रहे थे. इसी दौरान सड़क पर हो रही घुड़चढ़ी की भीड़ से निकलने के लिए उनके बेटे प्रथम ने कार का हॉर्न बजाया था. इसके बाद हॉर्न बजाने से गुस्साए बारातियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी.
दोनों पक्षों ने थाने में दी तहरीर
वहीं इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है. पुलिस ने अब एयरफोर्स के जवान प्रथम व उसके पिता अध्यापक जितेन्द्र के खिलाफ एनसीआर दर्ज किया है. बता दें कि पहले पुलिस ने एयरफोर्स के जवान के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था. समाचार लिखे जाने तक पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर दोनो पक्षों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है.
