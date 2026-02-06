हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: 2027 चुनाव से पहले कांग्रेस में सीटों को लेकर घमासान, बड़े नेताओं की सीट अब तक नहीं तय

उत्तराखंड: 2027 चुनाव से पहले कांग्रेस में सीटों को लेकर घमासान, बड़े नेताओं की सीट अब तक नहीं तय

Dehradun News: प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास किया जा रहा है. बीजेपी के खिलाफ माहौल के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं.

By : दानिश खान | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 06 Feb 2026 12:32 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी सरगर्मी तेज होने लगी है. सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस जहां जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं पार्टी के भीतर टिकट और सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति साफ दिखाई देने लगी है. कांग्रेस नेतृत्व एकजुटता का संदेश जरूर दे रहा है, लेकिन यह तय नहीं हो पा रहा कि कौन बड़ा नेता किस विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेगा.

प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास किया जा रहा है. प्रदेश भर में भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने के लिए आंदोलन, धरना-प्रदर्शन और जन संवाद कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. इसके बावजूद, अंदरखाने टिकट वितरण को लेकर पार्टी में स्पष्ट रणनीति का अभाव नजर आ रहा है. खुद प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की सीट को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है कि वे किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे.

बड़े नेताओं की सीट को लेकर बढ़ रहा संशय

कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी संभाल रहे वरिष्ठ नेता डॉ. हरक सिंह रावत को लेकर भी यही स्थिति है. पार्टी के लिए रणनीति तय कर रहे नेता की खुद की सीट अभी तय न होना, कांग्रेस की तैयारी पर सवाल खड़े कर रहा है. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भले ही विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान कर चुके हों, लेकिन माना जा रहा है कि वे अपने बेटे के लिए टिकट की पैरवी जरूर करेंगे. हालांकि यह भी स्पष्ट नहीं है कि वह किस सीट से चुनाव लड़ेंगे.

बीजेपी नहीं बदलेगी विधायकों-मंत्रियों की सीट

इसके उलट भाजपा ने चुनावी रणनीति को लेकर शुरुआती संकेत दे दिए हैं. पार्टी साफ कर चुकी है कि मौजूदा मंत्री और विधायक अपनी-अपनी सीटों से ही चुनाव लड़ेंगे. खराब प्रदर्शन की स्थिति में टिकट कट सकता है, लेकिन सीट बदलने की गुंजाइश नहीं होगी. भाजपा की यह रणनीति कांग्रेस पर अतिरिक्त दबाव बना रही है.

कांग्रेस फिलहाल इस डर में भी है कि समय से पहले सीटों का एलान करने पर पार्टी के भीतर दावेदारों के बीच टकराव बढ़ सकता है. यही वजह है कि नेतृत्व अभी पत्ते खोलने से बच रहा है. हालांकि पार्टी का कहना है कि अंतिम फैसला जीत की संभावना और राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा.

मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा

प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि कांग्रेस पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और उम्मीदवारों का चयन जीत की संभावना के आधार पर किया जाएगा. फिलहाल सवाल यही है कि क्या कांग्रेस समय रहते टिकट और सीटों की उलझन सुलझा पाएगी या यह असमंजस 2027 की राह और मुश्किल बना देगा.

और पढ़ें
Published at : 06 Feb 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
CONGRESS PARTY Uttarakahnd News Assembly Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
दिल्ली NCR
'पैसे दे कर करवाया जा रहा...', लापता लोगों की खबर पर अब क्या बोल गई दिल्ली पुलिस?
'पैसे दे कर करवाया जा रहा...', लापता लोगों की खबर पर अब क्या बोल गई दिल्ली पुलिस?
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
Advertisement

वीडियोज

Manipur Violence: मणिपुर में सुरक्षाबलों के साथ झड़प, भारी सुरक्षा बल तैनात | Breaking | ABP News
Top News: इस घंटे की बडी खबरें | |india US Trade Deal | RBI Policy | Trump | UP Politics|Budget 2026
Jammu Kashmir: बारामूला में बड़ा हादसा, पेट्रोल टैंकर में लगी भीषण आग | Breaking | ABP News
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | |india US Trade Deal | RBI Policy | Trump | UP Politics | Budget 2026
Delhi Missing People: दिल्ली में गायब होते बच्चों पर पुलिस का आया चौंकाने वाला बयान | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
दिल्ली NCR
'पैसे दे कर करवाया जा रहा...', लापता लोगों की खबर पर अब क्या बोल गई दिल्ली पुलिस?
'पैसे दे कर करवाया जा रहा...', लापता लोगों की खबर पर अब क्या बोल गई दिल्ली पुलिस?
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
बॉलीवुड
'घूसखोर पंडत' पर क्यों हो रहा है विवाद? मनोज बाजपेयी की फिल्म को लेकर लखनऊ में केस दर्ज, जानें पूरा मामला
'घूसखोर पंडत' पर क्यों हो रहा है विवाद? मनोज बाजपेयी की फिल्म को लेकर लखनऊ में केस दर्ज
हेल्थ
Cancer Disease: शरीर के किन अंगों में सबसे पहले होता है कैंसर? होश उड़ा देगी यह रिपोर्ट
शरीर के किन अंगों में सबसे पहले होता है कैंसर? होश उड़ा देगी यह रिपोर्ट
ट्रेंडिंग
मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम... तोतली आवाज में छोटी सी गुड़िया का वीडियो वायरल, मासूमियत कर देगी फिदा
मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम... तोतली आवाज में छोटी सी गुड़िया का वीडियो वायरल, मासूमियत कर देगी फिदा
जनरल नॉलेज
पाकिस्तान पर किस देश का कितना कर्ज, क्या भारत से भी लिया है उधार?
पाकिस्तान पर किस देश का कितना कर्ज, क्या भारत से भी लिया है उधार?
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Embed widget