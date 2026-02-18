हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में बदला मौसम, आज 20 जिलों में छाए काले बादल, गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी

UP Weather: यूपी में बदला मौसम, आज 20 जिलों में छाए काले बादल, गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी

UP Weather: उत्तर प्रदेश में आज से मौसम बदल रहा है, सुबह से ही पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बादल छाए हैं. मौसम विभाग ने आज नोएडा, आगरा समेत 20 जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 18 Feb 2026 06:59 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है, बीते कुछ दिनों से प्रदेश में सर्दी कम हो गई थी और धूप निकलने के साथ ही गर्मी महसूस होने लगी थी  लेकिन मंगलवार से प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है, जिसका असर आज बुधवार 18 फरवरी को उत्तर-पश्चिमी जिलों में दिखाई देगा और कई जिलों में हल्की बूंदाबादी हो सकती हैं. 

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के पश्चिमी संभाग में नोएडा-गाजियाबाद समेत कई जिलों में आज सुबह से ही बादल छाए रहेंगे, कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ मध्यम से हल्की बारिश होने का अनुमान हैं. कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती हैं. पूर्वांचल संभाग में आज मौसम शुष्क रहने का ही अनुमान है. 

इन जिलों में बारिश का अनुमान

यूपी में आज नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर में एक या दो जगहों पर बारिश होने का अनुमान है. इन जिलों में तेज 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलेंगी और कहीं-कहीं आकाशीय बिजली चमकने के साथ ओले गिरने का भी अनुमान है. 

लखनऊ, वाराणसी में कैसा रहेगा मौसम

राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां आज मौसम साफ रहेगा, दिन के समय धूप निकलेगी, जिससे गर्मी बढ़ेगी. यहां किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं दी गई है. लखनऊ में अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान हैं. इसी तरह वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज में भी आज आसमान साफ रहेगा. 

यूपी में बीते कुछ दिनों में तापमान में बढ़ोतरी हुई हैं. इस बार फरवरी के महीने में ही सर्दी ने अलविदा कह दिया हैं. मौसम विभाग की माने तो बारिश की वजह से तापमान पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है. अगले सात तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहे हैं और प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा. हालांकि अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है. इसके बाद उतनी ही गिरावट आएगी. 

Published at : 18 Feb 2026 06:59 AM (IST)
Weather Weather Today IMD UP NEWS UP Weather
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
