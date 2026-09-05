यूपी में नोएडा से आगरा तक फुल एक्शन में मानसून, IMD का अलर्ट

उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून का प्रहार जारी है. मौसम विभाग ने आज 5 सितंबर को भी प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश होने का अनुमान जताया है. प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में आज मानसून का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा. ऐसे में नोएडा-गाजियाबाद समेत 22 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है. यहां गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी. 9 सितंबर कर प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है.

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के पश्चिमी संभाग में आज अनेक स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होगी. नोएडा-गाजियाबाद में सुबह से ही आसमान में काले घने बादल छाए हैं. कहीं-कहीं बारिश की बौछारें भी शुरू हो गई है, आज दिनभर यहां बारिश को दौर जारी रहेगा. आज यहां अधिकतम तापमान 27-28 डिग्री के बीच रह सकता है. वहीं राजधानी लखनऊ में सुबह के समय आंशिक बादल छाए हैं. 11 बजे के बाद यहां भी बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है.

नोएडा समेत 22 जिलों में चेतावनी

यूपी में आज नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, बदायूं, अलीगढ़, हाथरस, बुलंदशहर, सँभल, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, हापुड़, मेरठ, बागपत, शामली, मुज़फ़्फ़रनगर और सहारनपुर में आज लगभग सभी जगहों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. इसके अलावा बरेली, फर्रुखाबाद और मैनपुरी में अनेक जगहों पर बारिश होगी.

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इन जिलों में भी बारिश का अनुमान

लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, कानपुर, जालौन, औरैया, इटावा, कन्नौज, हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, गाज़ीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया में आज कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती हैं,

चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, फ़तेहपुर, रायबरेली, अमेठी, कौशांबी, प्रतापगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी और चंदौली में भी एक या दो जगहों पर बूंदाबांदी होने की आसार है. हालांकि कोई चेतावनी नहीं दी गई है. प्रदेश के बाकी हिस्सों में आज लोगों को उमस भरी गर्मी से दो-चार होना पड़ सकता है.

मौसम विभाग ने आज पश्चिमी यूपी में भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है. जबकि पूर्वांचल में आज कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान हैं. 4-6 सितंबर तक पश्चिमी यूपी में मानसून का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा. इसके बाद 6-8 सितंबर तक पूर्वांचल में मानसूनी गतिविधियां बढ़ेंगी.

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