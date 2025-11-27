यूपी एसटीएफ ने चोरी के ट्रैक्टरों की दूसरे राज्यों में तस्करी करने वाले गैंग के 4 तस्करों को मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना इलाके से गिरफ्तार किया है. इनके पास से 4 ट्रैक्टर और दो इंजन बरामद किये गये हैं. गिरफ्तार आरोपियों के नाम कासिम, शेरपाल, मुस्तकीम और जाने आलम है. गिरफ्तार आरोपियों में 3 अमरोहा जनपद के रहने वाले हैं जबकि एक संभल जनपद का रहने वाला है.

एसटीएफ ने इन तस्करों को मुरादाबाद जिले के थाना पाकबड़ा इलाके में हाकिमपुर रेलवे स्टेशन के पास बड़े तालाब से करीब 100 मीटर पहले गिरफ्तार किया है. एसटीएफ की बरेली फील्ड यूनिट को जानकारी मिली थी, कि कुछ लोग असम से आ रहे एक कैंटर में पश्चिम बंगाल से चोरी ट्रैक्टर और चेचिस से अलग किए गए इंजन को बेचने की फिराक में हैं. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ टीम ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस पूछताछ में हुआ अहम खुलासा

पूछताछ के दौरान कासिम ने बताया कि वह असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से पुराने चोरी के ट्रैक्टरों को खरीदता है. वहां से मंगाकर यहां रिपेयर कराता है. पेंट कराकर चेचिस नंबर, इंजन नंबर और मार्का प्लेट बदल देता और फर्जी कागज तैयार कर इन्हें अच्छे दामों पर बेच दिया जाता है.

दूसरे आरोपी शेरपाल ने बताया कि वह कैंटर ड्राइवर है. वह अलग-अलग कंपनियों का माल असम, उङ़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड राज्यों में ले जाता है. वापसी में कासिम के खरीदे हुए ट्रैक्टर, इंजन, टायर और दूसरे पार्ट्स लोड कराकर ले आता है.

इस कैंटर का मालिक शमशुल हसन है, जो कि कुंदरकी का रहने वाला है. शमशुल की बताई लोकेशन से ही उसने इस कैंटर में खड्गपुर से कासिम के ट्रैक्टर और इंजन लोड कराए थे. उसने बताया कि 23 नवंबर 2025 को वह जब वह पश्चिम बंगाल में था, तब कासिम ने फोन किया था.

उसने कहा कि खड्गपुर से दो ट्रैक्टर और दो इंजन लोड कराकर ले आना है. पं. बंगाल के बेल्दा का रहने वाला अली नाम के व्यक्ति ने इंजन और ट्रैक्टर लोड कराकर भेजे हैं. इन ट्रैक्टर और इंजन की डिलीवरी लेने के लिए कासिम ने उसे यहां बुलाया था. ड्राइवर शेरपाल की कही बातों के संबंध में कासिम से पूछा तो उसने बताया कि उसने ही अली नाम के व्यक्ति से चोरी के दोनों ट्रैक्टर और दो इंजन खरीदे हैं. यह सामान इसी कैंटर में लोड है.

उसने बताया कि वह सही जगह देखकर इनको उतारकर इनके चैसिस नंबर, इंजन नंबर और मार्का प्लेट बदलकर इनके फर्जी पेपर तैयार कर इनको अच्छे दामो में बेच देता. दो इंजन पटियाला के रहने वाले बॉबी को भेजता और दोनों ट्रैक्टर जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले रवि और दीपक को बेचने थे. यह दोनों सगे भाई हैं.

कार्रवाई के संबंध में क्या बोले एसपी सिटी?

मुरादाबाद के एसपी सिटी कुंर रणविजय सिंह ने बताया कि एसटीएफ ने एक ऐसे गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो चोरी के ट्रेक्टर को आसाम और बंगाल की तरफ से छुपा कर लेट हैं और यहाँ उनको रंग कर उनके फर्जी कागज बना कर उन्हें बेच देते थे. ये पाकबड़ा थाना इलाके से गिरफ्तार किए गये हैं. इनमे तीन अमरोहा डिडौली के रहने वाले हैं और शीशपाल संभल का रहने वाला है. मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है इन्हें जेल भेज रहे हैं. पहले भी इस तरह के गैंग को हमने पकड़ा था ये उसी गैंग से जुड़े हुए लोग हैं.