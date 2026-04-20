UP में हीटवेव का कहर! स्कूलों का बदला समय, जानें क्या है नई टाइमिंग?

उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी और हीटवेव के खतरे को देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद ने बड़ा फैसला लिया है. अब प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का समय बदल दिया गया है. नए आदेश के अनुसार स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक संचालित होंगे.

यह निर्णय खास तौर पर बच्चों को तेज धूप और लू से बचाने के लिए लिया गया है. पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही थी. ऐसे में शिक्षा विभाग ने समय में बदलाव कर राहत देने की कोशिश की है.

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जारी आदेश के मुताबिक छात्र-छात्राएं सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक स्कूल में रहेंगे. सुबह 7:30 से 7:40 बजे तक प्रार्थना सभा होगी, जबकि 10:00 से 10:15 बजे तक मध्यावकाश रखा गया है. वहीं शिक्षक, शिक्षामित्र और अन्य कर्मचारी दोपहर 1:30 बजे तक स्कूल में मौजूद रहेंगे और शैक्षिक व प्रशासनिक कार्य पूरे करेंगे.

अधिकारियों को सख्त निर्देश

शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए. साथ ही स्कूलों में बच्चों के लिए पीने के पानी, छाया और प्राथमिक उपचार जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है.

मान्यता प्राप्त स्कूलों को भी दी गई छूट

मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए स्कूल प्रबंधन समिति को परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की छूट दी गई है. यानी निजी स्कूल अपने स्तर पर समय में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी होगा.

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यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी इस निर्देश के बाद अब प्रदेश भर के स्कूलों में नए समय के अनुसार पढ़ाई शुरू होगी. इससे उम्मीद है कि बच्चों को भीषण गर्मी से काफी हद तक राहत मिलेगी.