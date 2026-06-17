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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड1 साल पुरानी तस्वीर में अमित शाह और राम गोपाल यादव, साथ थे संजय राउत, 'पर्ची' ने सपा पर खड़े किए सवाल

1 साल पुरानी तस्वीर में अमित शाह और राम गोपाल यादव, साथ थे संजय राउत, 'पर्ची' ने सपा पर खड़े किए सवाल

ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी में टूट का दावा किया. दावे के बाद UP की सियासत में भूचाल सा आ गया. खुद अखिलेश यादव ने इस पर बयान दिया. रामगोपाल ने राजभर को मूर्ख तक बता दिया लेकिन वो पूरा मामला क्या था?

Reported By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 17 Jun 2026 06:11 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के लिए 17 जून 2026 का दिन काफी उथल-पुथल भरा रहा. न कोई विधायक कहीं से आया, न कहीं कोई गया, न किसी सांसद ने बागी होने के संकेत दिए, न किसी ने कोई बात कही लेकिन योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के एक बयान ने राज्य की सियासी चर्चा ही बदल दी. 

कहां बात हो रही थी कि 2027 में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कहां अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा के चोरी का मामला सुर्खियों में था लेकिन एक बयान ने लखनऊ से दिल्ली तक की सियासी हवा बदल दी. राजभर ने दावा किया कि सपा में बड़ी टूट हो सकती है. इस बयान के पीछे उन्होंने उस पर्ची का जिक्र किया जो साल 2025 की 11 मार्च को रामगोपाल यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को दी थी.

इस तस्वीर में सपा चीफ अखिलेश यादव के चाचा, राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव और गृह मंत्री अमित शाह साफ नजर आ रहे थे. न सिर्फ नजर आए बल्कि रामगोपाल यादव ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाल कर गृह मंत्री के हाथों में थमाई थी और उसके बाद अमित शाह में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए थे. 

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संजय राउत भी थे फ्रेम में...

दिलचस्प बात यह है कि जिस तस्वीर के आधार पर समाजवादी पार्टी में कथित टूट की अटकलें लगाई गई उसी फ्रेम में शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) के राज्यसभा सांसद संजय राउत भी दिखाई दे रहे थे. अब संयोग देखिए कि आज खुद शिवसेना (यूबीटी) में टूट की चर्चाएं तेज हैं और छह सांसदों के अलग रुख अपनाने की खबरों के बीच संजय राउत लगातार बगावत की आशंकाओं पर बयान दे रहे हैं.

जब मार्च 2025 में पर्ची वाली तस्वीर वायरल हुई थी उस वक्त भी पत्रकारों और खुद संजय राउत ने रामगोपाल से पूछा था कि पर्ची में क्या था? संजय राउत और पत्रकारों ने संसद भवन के मकर द्वार के पास रामगोपाल से पूछा था- क्या संदेश था? इसके जवाब में रामगोपाल ने तब कहा था- कोडवर्ड में है सब संदेश.

आज क्या क्या हुआ?

सुभासपा चीफ का बयान आने के बाद रामगोपाल यादव ने योगी सरकार के मंत्री राजभर को मूर्ख बता दिया और उन्हें सलाह दी कि वह पहले अपनी पार्टी पर ध्यान दें.  वहीं राजभर ने दावा किया कि रामगोपाल ने जो चिट्ठी दी थी उसमें गोमती रिवर फ्रंट के कथित घोटाले से जुड़ी जानकारियां थीं. 

उधर, राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी विधायक माता प्रसाद पांडेय ने ओपी राजभर के बयान पर कहा, 'ओपी राजभर अपने आप में ही एक घोटाला हैं. आज पूरा समाज समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए खड़ा है. भाजपा को हराने के लिए सभी लोग एकजुट होंगे, क्योंकि यहां तानाशाही का माहौल है. कोई भी खुलकर सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता.'

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राजभर के दावे पर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया. लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश ने कहा कि 2017 के पहले उन्हें (राजभर) को जानता कौन था. दाना, गाना, अफसाना कहां तक चलेगा?

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 17 Jun 2026 06:08 PM (IST)
Tags :
Ram Gopal Yadav UP News Up Politics SAMAJWADI PARTY AMIT SHAH
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