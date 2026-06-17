मेरठ में 7 साल के मासूम का अपहरण कर हत्या, शव नहर में फेंका, मां के परिचित ने कबूला गुनाह

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक बेहद दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है. जिले के बहसूमा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामराज कस्बे में 7 साल के मासूम बच्चे 'अंगद' का अपहरण कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है. हैवानियत की हद पार करते हुए आरोपी ने हत्या के बाद मासूम के शव को पास की एक नहर में फेंक दिया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है और लोगों में भारी आक्रोश है.

जानकारी के अनुसार, 7 वर्षीय अंगद अपने घर के बाहर गली में था, तभी एक कार सवार वहां पहुंचा और मासूम को अगवा कर लिया. अपहरण की यह पूरी वारदात गली में लगे एक सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई. परिजनों की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मेरठ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अर्पित शर्मा नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस फिलहाल आरोपी से सख्ती से पूछताछ कर रही है.

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अवैध संबंधों के शक में गई मासूम की जान

मेरठ के एसपी देहात (SP Rural) अभिजीत कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच और पूछताछ में इस खौफनाक वारदात के पीछे अवैध संबंधों (Illicit Relations) का मामला होने की आशंका जताई जा रही है. अंदेशा है कि इसी रंजिश के चलते आरोपी ने एक बेकसूर बच्चे को मौत के घाट उतार दिया.

शव की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी अर्पित शर्मा ने पूछताछ में कबूल किया है कि उसने हत्या के बाद शव को नहर में फेंक दिया था. फिलहाल पुलिस और गोताखोरों की टीम आरोपी की निशानदेही पर नहर क्षेत्र में मासूम अंगद के शव को बरामद करने के लिए सघन सर्च ऑपरेशन (Search Operation) चला रही है. पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की गहराई से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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