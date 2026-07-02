मुजफ्फरनगर में पहली बारिश ने ही खोली नगर पालिका की पोल, बरसात में कई फीट तक धंसी सड़क
Muzaffarnagar News In hindi: मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक पर पहली बारिश में सड़क धंस गई. पुरानी सीवर में लीकेज की वजह से 5-6 फीट गहरा गड्ढा बन गया. गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सीजन की पहली तेज बारिश के साथ एक बड़ा हादसा टल गया. नगर कोतवाली क्षेत्र के मीनाक्षी चौक के पास अचानक सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया. करीब 5-6 फीट गहरा गड्ढा बन गया.
शुरुआती जांच में पता चला कि 30-35 साल पुरानी सीवर पाइपलाइन में लंबे समय से लीकेज हो रहा था. लगातार बारिश के कारण सड़क के नीचे की मिट्टी खोखली हो गई और अचानक भरभराकर धंस गई. राहत की बात यह रही कि हादसे के समय वहां कोई वाहन या राहगीर नहीं था, इसलिए किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.
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तुरंत पहुंची प्रशासन की टीम
घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची. सुरक्षा के मद्देनजर सड़क पर यातायात रोक दिया गया और बैरिकेडिंग कर दी गई. जेसीबी मशीन की मदद से क्षतिग्रस्त हिस्से की खुदाई और मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया.
स्थानीय लोगों में आक्रोश
स्थानीय निवासी सरफराज ने कहा कि बारिश के दौरान अचानक सड़क धंस गई. उन्होंने आरोप लगाया कि यह केवल बारिश की वजह से नहीं, बल्कि सीवर पाइपलाइन की लापरवाही के कारण हुआ है. उन्होंने आशंका जताई कि आसपास का इलाका भी अंदर से खोखला हो सकता है.
नगर पालिका का बयान
नगर पालिका के अधिशासी अभियंता पवन कुमार ने बताया कि सीवर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण सड़क धंसी है. उन्होंने कहा कि पाइपलाइन की मरम्मत के साथ-साथ सड़क को भी जल्द दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है.
जिला प्रशासन की खुली पोल
यह घटना जिला प्रशासन और नगर पालिका की लापरवाही को उजागर करती है. सालों पुरानी सीवर लाइन की मरम्मत न करने और बारिश से पहले जरूरी तैयारी न करने के कारण यह स्थिति बनी. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि पूरे इलाके की सीवर लाइन की जांच कराई जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.
प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मरम्मत का काम जल्द पूरा किया जाएगा, लेकिन नागरिकों का कहना है कि बारिश का मौसम अभी बाकी है, इसलिए तुरंत ठोस कदम उठाए जाएं.
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