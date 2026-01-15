'सलमान खान नहीं, शाहरुख खान देशद्रोही', बयान से पलटे मंत्री रघुराज सिंह, कहा गलती से लिया नाम

उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने सलमान खान को देशद्रोही बताया और कहा कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं. उनके इस बयान पर सियासी घमासान मच गया और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला शुरू कर दिया. इस बीच रघुराज सिंह ने अपने बयान पर सफाई दी है और कहा कि वो सलमान खान नहीं शाहरुख खान की बात कह रहे थे.

मंत्री रघुराज सिंह के सलमान खान से जुड़े बयान को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई थी. हालांकि अब वो अपने ही बयान से पलट गए हैं. उन्होंने कहा कि वो गलती से सलमान खान का नाम बोल गए सलमान तो अच्छे अभिनेता हैं. दरअसल वो तो शाहरुख खान की बात कर रहे थे. शाहरुख खान देशद्रोही हैं.

अब शाहरुख खान को बताया देशद्रोही

इस पूरे विवाद पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए रघुराज सिंह ने कहा कि "मैं शाहरुख खान के लिए ये कहना चाह रहा था, सलमान खान तो अच्छे एक्टर हैं मैंने शाहरुख के लिए कहा था कि जब-जब पाकिस्तान पर परेशानी आती है तो उसमें 265 करोड़ रुपये दिए और हिन्दुस्तान में मॉब लिंचिंग की जैसे बात करते हैं."

उन्होंने कहा कि ऐसे ही बांग्लादेश में हिंदू हमारे मारे जा रहे हैं तो उसके विरोध में शाहरुख खान नहीं बोलते हैं. तो मैंने शाहरुख खान का नाम लिया, गलती से सलमान खान का नाम हो गया है. शाहरुख खान देशद्रोही है उसमें कोई शक नहीं है.

जानें रघुराज सिंह ने क्या बयान दिया था?

बता दें कि मंत्री रघुराज सिंह ने अलीगढ़ में एक बयान देते हुए फिल्म अभिनेता सलमान खान को देशद्रोही बताया और कहा कि उन्हें पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है. उन्हें वहीं चले जाना चाहिए. वो भारत से कमाई करके पाकिस्तान में भेजते हैं. भारत में हिन्दुओं को नैन मटक्का दिखाकर पैसा कमाते हैं, हिन्दुओं को उनकी फिल्मों का बहिष्कार करना चाहिए. सलमान खान को फांसी दे देनी चाहिए.

रघुराज सिंह के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा और कहा कि मंत्री जी ये भूल गए कि उनके सर्वेसर्वा ने कुछ साल पहले इन्ही अभिनेता के साथ पतंग उड़ाई थी. कहीं ऐसा न हो कि उनका ये बयान दिल्ली पहुँच जाए और मंत्री जी की हो डोर कट जाए.

